جوزيه مورينيو يلجأ لوكيل أعماله لتعزيز صفوف توتنهام

ذكرت صحيفة ”دايلي ميل“ البريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام وضع مواطنيه المدافع روبين دياز لاعب بنفيكا وبرونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتنغ لشبونة كهدفين في سوق الانتقالات القادمة؛ لتعزيز صفوف فريقه الجديد.

وحسب الصحيفة، فقد لجأ المدرب البرتغالي لوكيل أعماله ومواطنه خورخي مينديز لمعرفة وضعية اللاعبين، وإمكانية التعاقد معهما سواء في فترة الانتقالات الشتوية القادمة أو حتى الصيف القادم.

ويأتي اهتمام مورينيو باللاعبين لكون 3 لاعبين من فريقه تنتهي عقودهم الصيف القادم وهم المدافعان الدوليان البلجيكيان توبي الديرفيريلد ويان فيرتونخين ولاعب الوسط الدولي الدانماركي كريستيان إريكسن.

وأكد المدرب البرتغالي في تصريحاته السابقة أنه سيعتمد على كل لاعبيه حتى الذين تنتهي عقودهم الصيف القادم، لكنه في نفس الوقت تحدث عن أهمية مستقبل اللاعبين في منحهم الفرصة للعب.

ويعرف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن مواطنيه روبين دياز وبرونو فيرنانديز محط اهتمام عدة فرق أوروبية كبيرة في سوق الانتقالات وسيجد منافسة قوية لضمهما.

وكان برونو فيرنانديز على طاولة توتنهام في الصيف الماضي لتعويض رحيل الدانماركي إريكسن نحو ريال مدريد، لكن الفريق لم ينجح في التعاقد معه بعد قرار الدولي الدنماركي البقاء حتى نهاية عقده والرحيل مجانًا.

ويبقى مانشستر يونايتد أبرز منافسي توتنهام على اللاعبين، حيث يبحث بدوره عن تعزيز صفوفه بلاعبين جدد في الشتاء والصيف القادمين، ويأمل النرويجي أولي غونار سولشاير في تعزيز دفاعه ووسط ميدانه بالدوليين البرتغاليين.

وأصبح روبين دياز البالغ 22 سنة من أهم المدافعين المطلوبين من فرق أوروبية بعد تألقه الكبير رفقة بنفيكا في الموسمين الماضيين، كما أصبح لاعبًا دوليًا في منتخب البرتغال وساهم في وصوله لنهائيات أمم أوروبا 2020.

بينما يبقى برونو فيرنانديز من أفضل لاعبي الوسط في أوروبا المطلوبين لفرق كبيرة، وارتبط اسمه بالرحيل عن سبورتيغ لشبونة بعد موسم مذهل توجه بتسجيل 32 هدفًا و18 تمريرة حاسمة كأفضل لاعب وسط تسجيلًا للأهداف في أوروبا.