ريال مدريد يخطط لاستغلال أزمات مورينيو وخطف نجم توتنهام

كشفت تقارير صحفية خطة نادي ريال مدريد الإسباني لتعزيز هجومه بصفقة من العيار الثقيل في الموسم المقبل، في ظل التعقيدات التي تواجه خطته لضم كيليان مبابي، نجم هجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال موقع le10sport الفرنسي، إن إدارة ريال مدريد حوّلت بوصلتها نحو الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، وبالتحديد إلى نادي توتنهام هوتسبير، الذي تولى قيادته مؤخرًا البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب الأسبق للميرينغي.

غارة إنجليزية

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الأحد، إلى أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرغب بشدة في التعاقد مع هاري كين، هداف توتنهام والمنتخب الإنجليزي، حيث يرى أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا سيكون إضافة كبيرة لهجوم الريال على المدى البعيد.

وتابع بقوله: ”رصدت إدارة ريال مدريد 200 مليون يورو للتعاقد مع هاري كين في صيف 2020، وترغب في استغلال العلاقة المعقدة بين مورينيو ونجوم الأندية التي يقوم بتدريبها في إغراء كين للرحيل عن السبيرز إلى النادي الملكي“.

ويشتهر مورينيو بكثرة الصدامات والأزمات مع النجوم الكبار في الأندية التي قام بتدريبها سابقًا، حيث دخل من قبل في مشاحنات مع البرتغالي كريسيتيانو رونالدو والحارس كاسياس خلال ولايته في ريال مدريد، وكذلك الفرنسي بول بوغبا أثناء محطته التدريبية السابقة في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانضم هاري كين إلى صفوف توتنهام في صيف 2013 من نادي ليستر سيتي، وينتهي عقده مع السبيرز في عام 2024.

وقاد كين فريقه لتحقيق الانتصار الأول تحت قيادة مورينيو أمام وست هام يونايتد أمس الأحد، حيث فاز السبيرز 3-2، وأحرز كين الهدف الثالث.

صفقة مبابي

كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية تتعلق بالمهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، والذي يرغب نادي ريال مدريد في ضمه بشدة.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن المفاوضات بين مسئولي باريس سان جيرمان ومبابي دخلت في تطور جديد، حيث يرغب مسئولو بطل فرنسا في تمديد عقد مبابي الذي ينتهي مع الفريق في صيف 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي وافق على تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، ولكنه وضع شرطًا لذلك، كي يحافظ على فرصه في الانتقال إلى ريال مدريد، وهو الحلم الذي يسعى لتحقيقه، وفي نفس الوقت لإرضاء إدارة ناديه، والاستفادة ماليًا من التجديد بمقابل أعلى.

شرط جزائي

وأكدت الصحيفة المدريدية أن مبابي اشترط على إدارة باريس سان جيرمان وضع شرط جزائي في العقد يسمح له بالرحيل في الوقت الذي يريده، وهي النقطة التي تمثل تطورًا مثيرًا في علاقة اللاعب بناديه.

وتابعت: ”يمثل هذا الشرط فرصة لمبابي كي يمنح باريس سان جيرمان الفرصة للاستفادة ماليًا من بيعه، وتواجده لأطول فترة ممكنة رفقة الفريق من جهة، ومن جهة أخرى فإن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لا يريد الدخول في أي مشكلات مع نادٍ صديق مثل سان جيرمان، وبالتالي فإن وجود شرط جزائي في العقد سيكون بمثابة الحل الذي يمكن أن يرضي رغبات جميع الأطراف في النهاية“.

تأجيل الحلم

وأردفت: ”سيؤدي تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان إلى تأجيل انتقاله إلى ريال مدريد لموسم أو موسمين، بحيث تتم الصفقة في 2021 أو 2022، وتبقى النقطة التي لم يصل الطرفان فيها إلى نقطة توافق هي قيمة الشرط الجزائي، حيث يريد باريس سان جيرمان 300 مليون يورو مقابل بيع مبابي، وهو الرقم الذي سيكون تعجيزيًا إلى حد كبير أمام أي نادٍ يرغب في ضمه“.