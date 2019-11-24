تقارير تكشف عن تشخيص إصابة أغويرو ومدة غيابه عن مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية، عن مدى قوة الإصابة التي تعرض لها الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، أمام تشيلسي.

وكان أغويرو غادر مباراة فريقه أمام تشيلسي، أمس السبت، في الجولة الـ13 من البريميرليغ قبل نهايتها بـ13 دقيقة، والتي انتهت بفوز سيتي 2-1.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، فإن إصابة أغويرو في الفخذ، وسيغيب النجم الأرجنتيني عن الملاعب لعدة أسابيع.

وكان بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، صرح بالأمس عقب المباراة: ”إصابة أغويرو قد تكون عضلية وقد نفقده في أصعب فترة خلال الموسم، لكن لا توجد مخاوف كبيرة بشأن إصابة رودري أو دافيد سيلفا“.

وانتقل للحديث عن انتصار الفريق: ”لقد كانت مباراة كبيرة، أمام فريق كبير، تشيلسي قدم مستويات كبرى على مدار 20 سنة ماضية، عندما تقدموا في أفضل أوقاتهم تمكنا من التسجيل عن طريق كيفين دي بروين، وبعد ذلك أهدرنا عددًا من الفرص.“

وتابع: ”تشيلسي الأفضل في قراءة التمريرات، كانت لدينا مشكلات مع ويليان وتامي أبراهام، لقد قاتلنا وحققنا فوزًا جيدًا.“

ثم تحدث عن خسارة الاستخواذ في الشوط الأول، للمرة الأولى في مسيرته مع مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي، قائلًا: ”نعم، تشيلسي فريق جيد.. هم فريق مذهل، هذا هو تشيلسي وهكذا تكون كرة القدم، معظم الفريق والمدربين صغار السن لديهم الروح ولا شيء يخسرونه، لهذا كرة القدم جيدة، وتشيلسي يلعب بشكل مذهل.“

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، خلف ليفربول المتصدر، وتفصله نقطة وحيدة عن ليستر سيتي الوصيف.