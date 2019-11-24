تقرير: رحيم سترلينغ يضع شرطًا مهمًّا من أجل تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ يرفض توقيع عقد جديد مع فريقه مانشستر سيتي، وربط ذلك بتوضيح مستقبل مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

وترغب إدارة مانشستر سيتي في تمديد عقد النجم رحيم سترلينغ وعرضت عليه راتبًا أسبوعيًّا بقيمة 450 ألف جنيه إسترليني وسط اهتمام بضع فرق أوروبية كبيرة بضمه، أبرزها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وتبلغ قيمة النجم البالغ من العمر 24 عامًا في السوق حاليًّا حوالي 140 مليون يورو حسب موقع ”تراسفير ماركت“، لكن الفرق الراغبة في ضمه قد تدفع مبلغًا يقارب 200 مليون يورو.

وينتهي عقد غوارديولا صيف 2021 وأكد في تصريحات سابقة أنه لن يغادر في الصيف المقبل وأنه مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، كما أبدى استعداده للبقاء فترة طويلة حال طلبت منه إدارة الفريق ذلك.

ويدين سترلينغ بتطوره للمدرب الإسباني، إذ بدأ بشكل صعب حين انتقل لصفوف مانشستر سيتي صيف 2015 مقابل 49 مليون جنيه إسترليني.

ولم يقدم اللاعب في موسمه الأول ما كان متوقعًا تحت قيادة المدرب التشيلي مانويل بيليغريني، لكن مع تأكد تعاقد الفريق مع الإسباني غوارديولا تطور اللاعب لكونه جعل منه أولوية بالنسبة له ونجمًا للفريق.

ولم يسجل رحيم سترلينغ سوى 10 أهداف في الموسم الأول لبيب غوارديولا، لكنه في الموسم الثاني 2017-2018 سجل 23 هدفًا وفي الموسم الماضي سجل 25 هدفًا وفي الموسم الحالي وفي بدايته وصل إلى 14 هدفًا.

ويرغب مانشستر سيتي في زيادة راتب اللاعب إلى 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا ليجعله اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق، لكنه يرغب في بقاء مدربه الإسباني.

وأكدت مصادر للصحيفة، أن غوارديولا وعد اللاعب بأنه سيبقى مدربًا لمانشستر سيتي لفترة طويلة لكن سترلينغ ينتظر عقدًا رسميًّا جديدًا لمدربه.

وحال رحيل غوارديولا فالنجم الإنجليزي مستعد للرحيل برفقته، حسب الصحيفة.

وعبر سترلينغ عن رغبته سابقًا في خوض تجربة خارج إنجلترا، وقال: ”كان دائمًا ضمن أحلامي أن ألعب خارج إنجلترا“.

وألغي هدف لرحيم سترلينغ خلال لقاء تشيلسي عبر تقنية حكم الفيديو، وعلق ساخرًا عبر ”تويتر“: ”سعيد بزيادة عدد أهدافي الملغية من قبل تقنية الفيديو، اللعنة هذا سيقتلني أخي“.

وسجل رحيم سترلينغ 83 هدفًا في 206 لقاءات برفقة مانشستر سيتي وفاز برفقته بـ7 ألقاب محلية ويأمل في الفوز باللقب الأوروبي الأغلى دوري أبطال أوروبا، الغائب عن خزائن الفريق.