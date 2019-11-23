جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز نادي ليفربول على كريستال بالاس (صورة)

تمسك ليفربول بصدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على مضيفه كريستال بالاس 2-1 مساء السبت على ملعب ”سيلهيرست بارك“، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة.

وأحرز ساديو ماني (49) وروبرتو فيرمينو هدفي ليفربول، فيما سجل ويلفريد زاها هدف كريستال بالاس الوحيد (82).

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد ليفربول إلى 37، بفارق 8 نقاط ليستر سيتي الذي تغلب بدوره على برايتون 2-0، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة.

وألغت تقنية الفيديو ”VAR“ هدفًا لكريستال بالاس في الشوط الأول، بداعي وجود ضربة حرة لصالح المدافع أندي روبيرتسون.

وصنع روبيرتسون هدف الريدز الذي سجله ساديو ماني بعدما تخطت كرته خط المرمى على الرغم من تصدي حارس بالاس فيسنتي جوايتا في الدقيقة 49.

وتعادل كريستال بالاس من انتزاع التعادل عن طريق ويلفريد زاها في الدقيقة 82، قبل أن يخطف روبيرتو فيرمينو الفوز في الدقيقة 85.