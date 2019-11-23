نادي ليفربول يقتنص فوزًا ثمينًا من كريستال بالاس ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

اقتنص نادي ليفربول فوزاً صعبا على أرضية ملعب مضيفه كريستال بالاس بهدفين لهدف في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وألغت تقنية الفيديو ”VAR“ هدفاً لكريستال بالاس في الشوط الأول، بداعي وجود ضربة حرة لصالح المدافع أندي روبيرتسون.

وصنع روبيرتسون هدف الريدز الذي سجله ساديو ماني بعدما تخطت كرته خط المرمى على الرغم من تصدي حارس بالاس فيسنتي جوايتا في الدقيقة 49.

وتعادل كريستال بالاس من انتزاع التعادل عن طريق ويلفريد زاها في الدقيقة 82، قبل أن يخطف روبيرتو فيرمينو الفوز في الدقيقة 85.

ورفع ليفربول رصيده في صدارة الدوري الإنجليزي إلى 37 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الملاحق ليستر سيتي الذي انتصر على برايتون.