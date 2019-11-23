هاري كين يعلق على إقالة ماوريسيو بوكيتينو وتعيين مورينيو مدربًا لتوتنهام

يرى هاري كين نجم ومهاجم توتنهام أن تعاقد السبيرز مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد يساعدهم في تحقيق البطولات، الغائبة عن الفريق منذ 11 عامًا.

وأعلن توتنهام، الأربعاء، التعاقد مع مورينيو، بعقد يمتد حتى نهاية موسم2022/2023، بعد يوم من إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال هاري كين في تصريحات نشرتها صحيفة ”ديلي ميل“ الإنجليزية: ”فاز مورينيو في كل نادٍ كان موجودًا فيه، أنا في هذه المرحلة من مسيرتي أريد الفوز“.

وأضاف الدوري الإنجليزي ”المدرب الذي يأتي إلى هنا الآن وحقق ما حققه مع الأندية الأخرى سيمنحنا المزيد من الثقة، وهذا بالتأكيد هدفنا في الموسم الحالي“.

وتابع هاري كين ”عندما يأتي مدرب جديد فإن كل شخص يكون راغبَا في إحداث تأثير، ويصبح لديه الكثير من الطاقة“.

وأردف ”أظهر مورينيو منذ أول يوم له في توتنهام أنه مدرب صادق، أنه يحب الفوز، وتركيزه الكامل على مواجهة ويستهام“.

وعن إقالة ماوريسيو بوكيتينو قال هاري كين: ”كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي هذه الليلة، كان الأمر صعبًا في ذلك الوقت، هذا هو ما حدث، إنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك الأمر في مسيرتي المهنية“.

وأنهى حديثه قائلًا: ”إنها كرة القدم، أتمنى أن أحافظ أنا وبوكيتينو على علاقة رائعة كأصدقاء ونواصل الحديث سويًا“.

شرط مورينيو

وبحسب صحيفة ”ديلي إكسبريس“، فإن مورينيو اشترط بقاء المهاجم الإنجليزي هاري كين مع السبيرز لتولي تدريب الفريق، وهو ما وافق عليه دانييلي ليفي رئيس توتنهام، وأضافت الصحيفة أن ليفي أكد لمورينيو أنه لا توجد نية لبيع كين حتى يونيو 2021، على أقل تقدير، وهو ما طمأن المدرب البرتغالي، الذي يرى أن أهدافه وطموحاته مع توتنهام لن تتحقق إلا في وجود لاعب كبير مثل قائد السبيرز والمنتخب الإنجليزي.

ثقة مطلقة

من جهتها، كشفت صحيفة ”تايمز“ الإنجليزية، ما دار بين مورينيو وهاري كين بمجرد التأكد من تعيين الأول مدربًا لتوتنهام.

وذكرت الصحيفة أن مورينيو أخبر هاري كين أنه أفضل مهاجم في أوروبا وسعيد للغاية بالعمل معه، كما أكد مورينيو لهاري كين بأن العمل الجماعي سيقود توتنهام لتحقيق البطولات الغائبة عن الفريق لمدة 11 عامًا.

وأشارت ”تايمز“ إلى أن مورينيو أقنع هاري كين بالبقاء مع الفريق وعدم التفكير في الرحيل بعد نهاية الموسم.

وودّع هاري كين المدرب ماوريسيو بوكيتينو برسالة مؤثرة، على موقع ”تويتر“، كتب فيها: ”سأكون شاكرًا لبوكيتينو إلى الأبد لمساعدتي في تحقيق أحلامي، لقد كانت لدينا بعض اللحظات المذهلة في السنوات الخمس والنصف الماضية التي لن أنساها أبدًا“.

وأضاف: ”لقد كنت مدربي، ولكنك صديقي أيضًا، أشكرك على تلك العلاقة، حظًا سعيدًا لك في خطوتك المقبلة“.

وهاري كين، البالغ من العمر 26 عامًا، سجل مع توتنهام 174 هدفًا وصنع 29 في 268 مباراة مع توتنهام، علمًا أنه يرتبط مع السبيرز بعقد حتى العام 2024.

ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 12 مباراة، برصيد 14 نقطة.