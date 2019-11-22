بعد تعاقده مع مورينيو.. توتنهام يدرس ضم زلاتان إبراهيموفيتش

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي توتنهام الإنجليزي يدرس التعاقد مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، مجانًا.

وبحسب صحيفة ”ديلي تلغراف“، فإن مورينيو يدرس التعاقد مع إبراهيموفيتش، الذي أعلن نهاية مسيرته مع لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي، قبل أيام.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع إبراهيموفيتش العام 2016، مجانًا، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، بناء على طلب مورينيو الذي كان يتولى حينها تدريب مانشستر يونايتد.

ووفقًا لـ“ديلي تلغراف“، فإن توتنهام الذي لم يتعاقد مع مهاجم بعد نهاية عقد الإسباني فيرناندو لورينتي، قد يتجه لزلاتان، الذي ارتبط بمانشستر يونايتد وميلان ونابولي.

وعمل مورينيو وإبراهيموفيتش كذلك في إنتر ميلان، وإجمالًا لعب إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 38 عامًا، تحت قيادة مورينيو في 100 مباراة، سجل فيها 58 هدفًا وصنع 23.

سجل مذهل

وسجل إبراهيموفيتش 31 هدفًا وصنع 8 في 31 مباراة، الموسم الحالي، مع لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي.

يشار إلى أن إبراهيموفيتش لعب لأندية أياكس من هولندا، وإنتر ميلان وميلان ويوفنتوس من إيطاليا، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويلعب حاليًا مع لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي.

وانتقل إبراهيموفيتش إلى لوس أنجليس غالاكسي، في مارس 2018، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واعتزل إبراهيموفيتش اللعب الدولي مع السويد العام 2016، بعد بطولة أمم أوروبا، بعد أن سجل لمنتخب بلاده 62 هدفًا في 116 مباراة (الهداف التاريخي).

وسجل إبراهيموفيتش 52 هدفًا وصنع 17 آخرين في 53 مباراة مع فريق لوس أنجليس غالاكسي، وقد كتب على حسابه على ”تويتر“، إن رحلته في الدوري الأمريكي قد انتهت.

وقال إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان السابق على ”تويتر“: ”شكرًا لك، لغالاكسي لجعلي أشعر بالحياة مرة أخرى. شكرًا لجماهير النادي. أردتم زلاتان وحضر لكم. وتستمر القصة…. الآن يمكنكم العودة لمشاهدة البيسبول“.