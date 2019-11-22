راشفورد: سولشاير أفضل مدرب يمكنه قيادة مانشستر يونايتد

قدّم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الدعم لمدربه أولي جونار سولشاير، ضمن توابع إقالة ماوريسيو بوكيتينو من تدريب توتنهام هوتسبير.

وكان بوكيتينو ضمن المرشحين لتولي قيادة يونايتد عند إقالة جوزيه مورينيو في ديسمبر كانون الأول الماضي، لكن النادي عين سولشاير مدربًا مؤقتًا قبل تثبيته في المنصب، في مارس آذار الماضي.

وقال راشفورد لمحطة ”سكاي سبورتس“: ”أولي شخص رائع ويضع مصالح النادي في قلبه، ولا يوجد شخص أجدر منه بهذا المنصب في رأيي“.

وأصبح سولشاير تحت المجهر بعد أن عانى مانشستر يونايتد من أسوأ انطلاقة في الدوري خلال 33 عامًا، لكن الفريق عاش طفرة في الأسابيع الأخيرة وفاز 5 مرات في آخر 6 مباريات له بجميع المسابقات.

وصعد مانشستر يونايتد للمركز السابع بعد فوزه على برايتون، في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني الجاري، لكنه يظل بعيدًا بفارق 18 نقطة عن المتصدر ليفربول و9 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف راشفورد أنه انسجم مع رؤية سولشاير في النادي، وأن المدرب كان سببًا رئيسيًا في تمديد عقده.

وتابع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا: ”يمكنني أن أعرف أفكاره وأهدافه في النادي وهذا لا يحتاج لكثير من التفكير“.

وأوضح: ”نحن على وفاق ونريد تحقيق نفس الأهداف، ولا توجد شكوك لدي عندما يتعلق الأمر بتوقيع عقد جديد“.

ويستأنف مانشستر يونايتد نشاطه في الدوري حين يواجه شيفيلد يونايتد صاحب المركز الخامس، بعد غد الأحد.