صحيفة تكشف بندًا جديدًا في عقد مورينيو مع توتنهام.. وهكذا ودع بوكيتينو اللاعبين (صور)

كشفت صحيفة ”صن“ البريطانية عن مكافأة سيحصل عليها المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حال تمكن من قيادة توتنهام نحو أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبدأ توتنهام الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل سيئ حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات و4 خسائر من 12 جولة ويبتعد بفارق 20 نقطة عن المتصدر ليفربول و11 نقطة عن صاحب المركز الرابع.

ويحتاج المدرب البرتغالي لمجهود كبير لتغيير وضعية فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكنه يملك حسب الصحيفة حافزًا إضافيًا يتمثل في حصوله على مكافأة تبلغ مليوني جنيه إسترليني حال تحقيقه احتلاله أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ووقّع مورينيو عقدًا لمدة 3 سنوات ونصف مع توتنهام ويتقاضى راتبًا يبلغ 15 مليون جنيه إسترليني وهو ثاني أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

ويؤمن جوزيه مورينيو بقدرته على قيادة الفريق نحو النجاح ويثق في لاعبيه وقال في المؤتمر الصحفي الأول الذي عقده أمس الخميس: ”بالنسبة لصعوبة العمل القادم، فكل فريق يغيّر مدربه في نصف الموسم فهذا يعني أن الوضعية غير جيدة، إلا إن كانت أشياء غريبة حصلت ولا نعرفها“.

وأضاف المدرب البرتغالي ”النتائج في بعض المرات تدفع لهذه القرارات، لكن إمكانيات الفريق كبيرة“.

وأكد جوزيه مورينيو أن توتنهام يملك لاعبين جيدين وقال: ”إمكانيات وقيمة اللاعبين رائعة وهي من الأشياء التي دفعتني للمجيء للفريق بالإضافة لأن دانييل ليفي (رئيس توتنهام) عرض أمامي إمكانيات الفريق ومؤهلات اللاعبين الموجودين“.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن مورينيو يرغب في إقناع ثلاثي توتنهام، كريستيان إريكسن، ويان فيرتونخين وتوبي ألديرفيريلد بالبقاء رغم أن عقودهم على وشك الانتهاء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حال عدم نجاح مسؤولي توتنهام في إقناع فيرتونخين أو ألديرفيريلد بالبقاء، فإن مورينيو يشترط ضم روبن دياز من بنفيكا.

وأوضحت أنه على مستوى خط الوسط، فإن مورينيو طلب من إدارة توتنهام التعاقد مع الثنائي برونو فرنانديز من سبورتينج لشبونة، ونيمانيا ماتيتش من مانشستر يونايتد.

ورغم إشادة المدرب البرتغالي بجودة لاعبي توتنهام وقيمتهم لكن تقارير إعلامية تؤكد رغبته في الدخول لسوق الانتقالات الشتوية المقبلة للتعاقد مع لاعبين جدد، كما يحتاج لحسم موقف عدة لاعبين في الفريق من الاستمرار أو الرحيل.

ويواجه توتنهام ومدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو لغاية نهاية العام الحالي 10 مباريات بينها 8 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.

وبعكس وضعيته السيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز فتوتنهام في دوري أبطال أوروبا يحتاج للتعادل على الأقل في لقائه القادم أمام أولمبياكوس اليوناني لضمان مقعد في دور الـ16.

ومن ضمن المباريات الثمانية الأولى لمورينيو رفقة توتنهام مواجهته لفريقيه السابقين في إنجلترا مانشستر يونايتد يوم 4 ديسمبر المقبل على ملعب أولد ترافورد، وتشيلسي يوم 22 ديسمبر المقبل على ملعب توتنهام الجديد.

وداع بوكيتينو

وكشفت صحيفة ”صن“ البريطانية، كيف كان وداع بوكيتينو للاعبين الذين عمل معهم لعدة سنوات.

وترك بوكيتينو رسالة خاصة للاعبين، على المساحة المخصصة لشرح الخطط الفنية قبل المباريات، وكتب المدرب الأرجنتيني ”شكرًا جزيلًا لكم جميعًا.. لم نستطع قول وداعًا، ولكنكم ستكونون دائمًا في قلبي“.