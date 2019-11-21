تقرير: برشلونة يحدد ماوريسيو بوكيتينو لخلافة فالفيردي

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني تريد التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المقال من تدريب توتنهام الإنجليزي، لخلافة المدرب الحالي إرنيستو فالفيردي.

وحسب صحيفة ”صن“ فإن برشلونة قد يلجأ للتعاقد مع بوكيتينو في ظل الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها فالفيردي من مشجعي برشلونة، مع الأداء العادي للنادي الكتالوني، إلى جانب تعرض الفريق لـ3 خسائر في الدوري الإسباني.

وبرشلونة ليس النادي الوحيد الذي يريد أن يرتبط بالتعاقد معه إذ يتردد أن بايرن ميونخ الألماني يفكر في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني، إلى جانب مانشستر يونايتد وريال مدريد.

ولن يكون انتقاله إلى برشلونة بالأمر السهل، إذ على إدارة النادي الكتالوني إقناعه أولًا بعد أن صرّح العام 2017، أنه ”من المستحيل“ أن يدرب برشلونة، بسبب ولائه لفريقه السابق إسبانيول، على الرغم من رؤيته جالسًا مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا، وصديق مشترك بينهما.

وقال بوكيتينو آنذاك: ”قبل أن أكون مدربًا، الإخلاص هو الأهم، أنا من محبّي إسبانيول، سيكون كذلك من المستحيل بالنسبة لي تدريب آرسنال“.

وحقق بوكيتينو نقلة رائعة في توتنهام، رغم عدم تحقيق البطولات، إذ أصبح الفريق يحتل أحد المراكز الأولى في الدوري الإنجليزي، وكان قريبًا من تحقيق اللقب موسم 2015/2016، وصعد بالسبيرز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل الخسارة 0/2 أمام ليفربول في المباراة النهائية.

يشار إلى أن بوكيتينو، البالغ من العمر 47 عامًا، تولى تدريب توتنهام في مايو 2014

لوتارو مارتينيز

أشارت صحيفة ”كوريرو ديلو سبورت“ الإيطالية إلى أنه يوجد بند في عقد المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان يتضمن شرطًا جزائيًّا يبلغ 111 مليون يورو فقط، لكن هذا الشرط متاح لمدة 15 يومًا في شهر يوليو/تموز.

بمعنى آخر، فإن برشلونة سيكون أمامه فرصة التعاقد مع مارتينيز لمدة أسبوعين فقط، لكن لا تشير الصحيفة إلى أي أسبوعين في الشهر ستتم إتاحة هذا الشرط.

ويعتبر أبرز الأسماء التي يفكر فيها برشلونة للتعاقد معه ليكون خليفة لويس سواريز على المدى البعيد، رغم ارتباطه بعقد مع إنتر ميلان حتى يونيو/حزيران 2023.

ويبرز اسم مارتينيز بسبب قدرته على التحكم في الكرة وقدرته على فتح المساحات، فضلًا عن التسديد القوي بعيد المدى وتفاهمه جيدًا مع ميسي ليكون خليفة لويس سواريز في كافة التفاصيل.

العد التنازلي لسواريز

ولا يستبعد سواريز مهاجم برشلونة أن يتعاقد ناديه مع مهاجم جديد لمنافسته مع أنطوان غريزمان، ما يلقي بظلاله بشأن استمراره في النادي الكتالوني على المدى البعيد.

ويحتل المهاجم الأوروغواياني المركز الرابع في تاريخ هدافي النادي الكتالوني، ولعب دورًا هائلًا في نجاح برشلونة أخيرًا، حيث قاده للفوز بـ4 ألقاب من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال فترته في كامب نو.

ومع ذلك، فإن سواريز الذي يبلغ من العمر 32 عامًا قد وصل إلى الجزء الأخير من مسيرته، وقد اعترف لصحيفة ”أوفاسيون“ المحلية بأنه قد يواجه صعوبة في التعامل مع ضغوط اللعب في برشلونة في المستقبل.

وقال: ”إن متطلبات برشلونة هائلة. كل 3 أيام عليك الخضوع لاختبار جديد، لا توجد راحة، ولن تحظى بأي تسامح إذا ظهرت بشكل سيّئ في مباراة واحدة“.

”ليس من السهل اللعب في نادٍ مثل برشلونة، للتأقلم والحفاظ على مركزك في الفريق يجب أن تقاتل دائمًا. يجب أن أحترم أنني قضيت 5 أعوام في النادي وتعاملت مع هذا الضغط وأحاول دائمًا الأداء بالطريقة الصحيحة“.