مورينيو يكشف عن خطته في توتنهام ويتطلع للاعتماد على الشباب

قال جوزيه مورينيو إنه يتطلع إلى التحدي الذي ينتظره مع قيادة توتنهام هوتسبير، ويتطلع لخوض مباراة تلو الأخرى، والنظر لنهاية الموسم لمعرفة مركز الفريق اللندني في ترتيب الدوري.

وأعلن توتنهام هوتسبير، اليوم الأربعاء، تعيين المدير الفني البرتغالي مدربًا جديدًا له بعقد يستمر حتى نهاية موسم 2022-2023.

ويعود المدرب البرتغالي البالغ من العمر 56 عامًا للتدريب لأول مرة منذ إقالته من مانشستر يونايتد في ديسمبر/ كانون الأول 2018، وسيخلف ماوريسيو بوكيتينو الذي أقاله توتنهام، أمس الثلاثاء.

وقال دانييل ليفي رئيس توتنهام في بيان على موقع النادي على الإنترنت:“نمتلك الآن واحدًا من أكثر مدربي كرة القدم نجاحًا“، وأضاف:“لديه خبرة كبيرة، ويستطيع إلهام الفرق، وهو مدرب عظيم فاز بألقاب في كل نادٍ تولّى قيادته، ونؤمن بأنه سيجلب طاقة وثقة للفريق“.

وقاد ”بوكيتينو“ النادي اللندني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي، حيث خسر أمام ليفربول، لكنه أُقيل بعد سلسلة من النتائج السيئة في 2019 حقق خلالها الفريق 6 انتصارات فقط في 24 مباراة بالدوري.

وسيكون توتنهام، الذي يحتل المركز الـ 14 حاليًا في الدوري، ثالث نادٍ إنجليزي يقوده مورينيو الذي فاز بالدوري الممتاز 3 مرات مع تشيلسي في فترتين مختلفتين.

وقال المدرب البرتغالي:“أنا متحمس للانضمام إلى نادٍ لديه مثل هذا الإرث الرائع والجماهير المتحمسة، والكفاءة الموجودة في التشكيلة وأكاديمية الشباب تثير حماسي، والعمل مع هؤلاء اللاعبين هو ما يجذبني“.

وفاز مورينيو بألقاب في كل نادٍ كبير تولّى قيادته، بما في ذلك التتويج مرتين بطلًا لدوري الأبطال مع بورتو وإنتر ميلان، بينما لم يحقق توتنهام أي لقب منذ فوزه بكأس رابطة الأندية العام 2008.

التطلع للشباب

وأضاف المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وتشيلسي خلال مقابلة مع قناة توتنهام:“فيما يتعلق بالدوري الممتاز، نعرف مكاننا ونعلم أننا لا ننتمي إلى حيث يجب أن نكون، ويجب أن نخوض مباراة بمباراة ، والمباراة التالية التي نريد الفوز بها، وهي نفس الشيء في المباراة التالية، والمباراة التالية، والمباراة التالية الأخيرة، وفي نهاية الموسم سنرى أين نحن، لكنني أعرف أننا سنكون في وضع مختلف عما نحن فيه الآن، وأنا أتطلع إلى التحدي، وإلى تحقيق السعادة لكل من يحب النادي“.

وأشار مورينيو كثيرًا باستاد توتنهام الجديد، قائلًا:“عندما تقول إنه استاد جميل تكون متواضعًا جدًا، بل عليك أن تقول إنه أفضل ملعب في العالم. وأعتقد أن هذا هو الواقع، ملعب التدريب لا يُعلا عليه، وربما لا يمكن مقارنته إلا ببعض ملاعب تدريب كرة القدم الأمريكية، وأعتقد أنه شيء يجب أن يجعلنا جميعًا فخورين جدًا، لكن ليس هذا فقط ، فالظروف التي يجب عليك العمل فيها مذهلة للغاية، لقد قلت دائمًا عن إمكانات النادي، وتحدثت كثيرًا عن صفات اللاعبين والعمل الرائع للنادي، ويعجبني هذا الفريق حقًا، وأتطلع للاعبين الشباب، وليس هناك مدير فني واحد في العالم لا يحب الاعتماد على اللاعبين الشباب ومساعدتهم.

وأضاف:“تقدم الأكاديمية دائمًا المواهب التي يحتاجها الفريق الأول، وهذه ليست كلمات لحظية، ولا أقولها لمجرد أنني أصبحت مدربًا لتوتنهام، لكنني قلت ذلك طوال السنوات الثلاث أو الأربع أو الخمس الماضية ، حتى عندما كنت منافسًا لتوتنهام، وكان اللعب ضد توتنهام على ملعب وايت هارت ليس دائمًا صعبًا، لكنه جميل، وكان واحدًا من هذه الأماكن التي اعتدت أن أذهب إليها بشغف ولكن أيضًا باحترام“.