ردود فعل على تعيين جوزيه مورينيو مدربًا لتوتنهام هوتسبير

أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء تعيين جوزيه مورينيو مدربًا جديدًا له، ليخلف ماوريسيو بوكيتينو الذي أقاله النادي أمس الثلاثاء.

وفيما يلي بعض ردود الفعل على عودة المدرب البرتغالي للتدريب بعد إقالته من مانشستر يونايتد في ديسمبر كانون الأول الماضي:

* بول جاسكوين لاعب توتنهام الكبير

”مورينيو مدرب مذهل، لو كنت لاعبًا في توتنهام لكنت سأسعد بمعرفة أنه قادم إلينا. لا أعتقد أنه سيستغرق الكثير من الوقت في نيل ثقة اللاعبين. لو كنت لاعبًا لكنت سأنظر إلى ما حققه والحماس الذي يغرسه في اللاعبين… إنه مدرب أحب اللعب تحت قيادته“.

* غريم سونيس قائد ليفربول السابق

”جوزيه مورينيو هو المدرب المثالي بالنسبة لهم. توتنهام نادٍ كبير ويحتاج إلى شخص يمكنه تحويل ما يعتقد أنها كرة قدم هجومية وجذابة إلى أسلوب أكثر تحفظًا من أجل الفوز بالألقاب“.

* آلان شيرر مهاجم منتخب إنجلترا السابق

”مورينيو كان ينتظر وظيفة كبيرة وقد حصل عليها الآن. أمامه مهمة صعبة في محاولة تحقيق أشياء أفضل من التي فعلها بوكيتينو. ربما لم يفز المدرب الأرجنتيني بألقاب، لكن الطريقة التي قدم بها بوكيتينو كرة القدم الخاصة به والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا كانت استثنائية وستبقى في أذهان جماهير توتنهام لسنوات“.

* إيدور جوديونسن مهاجم تشيلسي وتوتنهام السابق

”أكن احترامًا كبيرًا لهذا الرجل الذي أخذنا لمستوى آخر في تشيلسي. إنه تحدٍ كبير… التقدم لهذا المستوى العالي أمر صعب، لكن توتنهام يجب أن ينافس دائمًا على المراكز الأربعة الأولى“.

* غاري مابوت قائد توتنهام السابق

”كنت أحد المدربين الذين قادوا أحد الفرق التي شاركت في مباراة تجريبية عندما كانوا يختبرون الاستاد الجديد في مارس آذار. جوزيه كان ضمن الطاقم التدريبي المشرف على تشكيلة لإنتر ميلان. كان رائعًا طيلة اليوم وفي النهاية قال لي إن هذا النادي والاستاد في غاية الروعة. كان منبهرًا بكل تأكيد“.

* جيمي ريدناب لاعب وسط توتنهام السابق

‭“‬تعيين مورينيو كان مفاجئًا من جانب ليفي، لكن إذا أردت مدربًا يفوز بالألقاب، خاصة في ظل عدم فوز توتنهام بأي لقب منذ فترة طويلة، فإن مورينيو هو الرجل المناسب“.

وأعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين جوزيه مورينيو مدربًا جديدًا له بعقد يستمر حتى نهاية موسم 2022-2023.

ويعود المدرب البرتغالي البالغ من العمر 56 عامًا للتدريب للمرة الأولى منذ إقالته من مانشستر يونايتد في ديسمبر/ كانون الأول. وسيحل محل ماوريسيو بوكيتينو الذي أقاله توتنهام، أمس الثلاثاء.

وقال دانييل ليفي، رئيس توتنهام، في بيان بموقع النادي على الإنترنت: ”نمتلك الآن واحدًا من أكثر مدربي كرة القدم نجاحًا“.

وأضاف: ”لديه خبرة كبيرة ويستطيع إلهام الفرق وهو مدرب عظيم. فاز بألقاب في كل نادٍ تولى قيادته. نؤمن بأنه سيجلب طاقة وثقة للفريق“.

وقاد بوكيتينو النادي اللندني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، حيث خسر أمام ليفربول، لكنه أقيل بعد سلسلة من النتائج السيئة في 2019 حقق خلالها الفريق ستة انتصارات فقط في 24 مباراة بالدوري.

وسيكون توتنهام، الذي يحتل المركز الـ14 حاليًّا في الدوري، ثالث نادٍ إنجليزي يقوده مورينيو الذي فاز بالدوري الممتاز ثلاث مرات مع تشيلسي في فترتين مختلفتين.

وقال المدرب البرتغالي: ”أنا متحمس للانضمام إلى نادٍ لديه مثل هذا الإرث الرائع‭‭ ‬‬والجماهير المتحمسة. الكفاءة الموجودة في التشكيلة وأكاديمية الشباب تثيران حماستي. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو ما يجذبني“.

وفاز مورينيو بألقاب في كل نادٍ كبير تولى قيادته، بما في ذلك التتويج مرتين بطلًا لدوري الأبطال مع بورتو وإنتر ميلان، بينما لم يحقق توتنهام أي لقب منذ فوزه بكأس رابطة الأندية عام 2008.

وأحرز المدرب البرتغالي لقب الدوري الأوروبي في موسمه الأول مع يونايتد واحتل المركز الثاني في الدوري في الموسم التالي، وهو أفضل مركز للفريق منذ اعتزال مدربه السابق أليكس فيرغسون.

وأقيل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد الهزيمة 3-1 أمام ليفربول، وهي نتيجة بددت عمليًّا آماله في إحراز اللقب.

ورغبت أندية عديدة في الحصول على خدمات مورينيو بعد رحيله في العام الماضي عن يونايتد، لكن في النهاية ظفر توتنهام بالمدرب الذي خاض 304 مباريات في الدوري الإنجليزي، فاز في 190 وخسر 44.

واختارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المدرب البرتغالي رقم 13 في قائمة أفضل المدربين بتاريخ كرة القدم.