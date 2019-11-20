هاري كين: شكرًا بوكيتينو ساعدتني على تحقيق أحلامي (شاهد)

بادر هاري كين قائد فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، وزميله ديلي آلي لاعب خط الوسط، بالإعراب عن امتنانهما للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق الذي أُقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

وغادر بوكيتينو النادي بعد خمسة أعوام ونصف العام من توليه المهمة، وتم استبداله على الفور بالبرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق.

وأعرب كين عن امتنانه لبوكيتينو، الذي قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما أنهى الموسم ضمن الأربعة الأوائل في بطولة الدوري الإنجليزي في المواسم الأربع الماضية.

وغرد كين قائد المنتخب الإنجليزي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: سأكون ممتنًا لك دائمًا لأنك ساعدتني على تحقيق أحلامي، حظينا بلحظات مدهشة خلال الأعوام الخمسة ونصف العام، لن أنساها أبدًا، كنت مدربي، وصديقي أيضًا… أشكرك على تلك العلاقة، أتمنى لك حظًا طيبًا في خطواتك المقبلة.

Gaffer. I’ll be forever thankful to you for helping me achieve my dreams. We’ve had some amazing moments in the last 5 and a half years that I will never forget. You were my manager but my friend as well and I thank you for that relationship. Good luck with your next chapter! ???? pic.twitter.com/u64RXV7wd4 — Harry Kane (@HKane) November 20, 2019

وسار ديلي آلي على منوال هاري كين، ونشر صورة له مع بوكيتينو، معربًا عن امتنانه للمدرب الأرجنتيني. وغرد آلي عبر ”تويتر“: لا أستطيع أن أشكر هذا الرجل بما يكفي، لقد علمني الكثير، وأنا ممتن لكل شيء فعله لي، حظ طيب وأتمنى رؤيتك مرة أخرى يا صديقي.

وأعلن نادي توتنهام رسميًّا عن تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربًا للفريق خلفًا للمدرب المقال ماوريسيو بوكيتينو، صباح اليوم الأربعاء.

وقال النادي في بيان رسمي، يوم الأربعاء: ”يسعدنا أن نعلن عن تعيين جوزيه مورينيو كمدرب رئيس على عقد يمتد حتى نهاية موسم 2022/23“.

وقال رئيس مجلس الإدارة دانييل ليفي: ”جوزيه واحدٌ من أنجح المدربين في عالم كرة القدم، لديه ثروة كبيرة من الخبرة، ويمكن أن يلهم الفريق ولديه تكتيك كبير، لقد حصل على مرتبة الشرف في كل ناد قام بتدريبه، نحن نعتقد أنه سوف يجلب الطاقة والإيمان إلى غرفة الملابس“.

فيما قال مورينيو عن تعيينه: ”أنا متحمس للانضمام إلى النادي مع هذا التراث العظيم ومثل هؤلاء الداعمين المتحمسين، الجودة في كل من الفريق والأكاديمية تثيرني.. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو ما جذبني“.

ويقبع توتنهام بالمركز الـ14 في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة من 12 مباراة في موقف دفع دانييل ليفي، رئيس النادي، إلى اتخاذ ”القرار الأصعب“ بالانفصال عن المدرب الأرجنتيني.

وقاد بوكيتينو ناديه للتأهل لدوري الأبطال أربع مرات متتالية رغم امتلاك ميزانية محدودة نسبيًّا وقال غاري لينيكر، مهاجم توتنهام السابق، إن النادي سيواجه صعوبة في إيجاد البديل المناسب.