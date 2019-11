هاري كين: شكرًا بوكيتينو ساعدتني على تحقيق أحلامي (شاهد)

بادر هاري كين قائد فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، وزميله ديلي آلي لاعب خط الوسط، بالإعراب عن امتنانهما للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق الذي أُقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

وغادر بوكيتينو النادي بعد خمسة أعوام ونصف العام من توليه المهمة، وتم استبداله على الفور بالبرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق.

وأعرب كين عن امتنانه لبوكيتينو، الذي قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما أنهى الموسم ضمن الأربعة الأوائل في بطولة الدوري الإنجليزي في المواسم الأربع الماضية.

وغرد كين قائد المنتخب الإنجليزي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: سأكون ممتنًا لك دائمًا لأنك ساعدتني على تحقيق أحلامي، حظينا بلحظات مدهشة خلال الأعوام الخمسة ونصف العام، لن أنساها أبدًا، كنت مدربي، وصديقي أيضًا… أشكرك على تلك العلاقة، أتمنى لك حظًا طيبًا في خطواتك المقبلة.

Gaffer. I’ll be forever thankful to you for helping me achieve my dreams. We’ve had some amazing moments in the last 5 and a half years that I will never forget. You were my manager but my friend as well and I thank you for that relationship. Good luck with your next chapter! ???? pic.twitter.com/u64RXV7wd4

— Harry Kane (@HKane) November 20, 2019