تقرير: مورينيو طلب ضم 6 لاعبين في توتنهام.. أبرزهم نجم يوفنتوس الإيطالي

فجرت إدارة توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد الإعلان عن إقالة ماوريسيو بوكيتينو.

وأعلن النادي اللندني، صباح اليوم الأربعاء، عن تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للسبيرز بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف.

تدعيم قوي

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ إن مورينيو حصل على وعد واضح بمنحه ميزانية كبيرة لتدعيم الفريق بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية أن مورينيو يسعى لتدعيم فريقه بعدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتراجعت نتائج السبيرز خلال الموسم الحالي بعد أن قدم الفريق موسمًا مميزًا العام الماضي، ونجح في التأهل لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة أمام ليفربول.

ويحتل توتنهام حاليًا المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 14 نقطة عن المركز الرابع المؤهل للمشاركة في دوري الأبطال بالموسم المقبل.

سداسي على رادار البرتغالي

وأوضحت ”إكسبريس“ في تقريرها المنشور اليوم الأربعاء، أن هناك 6 لاعبين مرشحين للانضمام إلى توتنهام بعد التعاقد مع جوزيه مورينيو.

ووضعت الصحيفة اسم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، على رأس قائمة المرشحين للانضمام إلى توتنهام.

باولو ديبالا

ويبدو اسم المهاجم الأرجنتيني الشاب أبرز الأسماء التي قد يحاول مورينيو التعاقد معها خلال الفترة المقبلة.

وقدمت إدارة توتنهام عرضًا متأخرًا الصيف الماضي لضم ديبالا، قبل إغلاق باب الانتقالات.

ويمكن أن يحاول مورينيو إعادة طلب التعاقد مع ديبالا الذي لا يشارك بصفة أساسية مع فريقه تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الرحيل المتوقع لصانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن عن توتنهام، قد يعطي تدعيم خط الوسط أولوية قصوى.

برونو فيرنانديز

كان نجم سبورتنغ لشبونة البرتغالي أحد أبرز الأسماء المطلوبة للانضمام لمانشستر يونايتد الصيف الماضي، لزيادة القدرة التهديفية للاعبي وسط الميدان.

ويعاني توتنهام من أزمة مماثلة وهي قلة عدة اللاعبين القادرين على تسجيل الأهداف في خط الوسط، وهو ما قد يشجع مورينيو على التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

وسجل برونو فيرنانديز 20 هدفًا خلال الموسم الماضي وصنع لزملائه 13 هدفًا.

ديكلان رايس

ووضعت الصحيفة الإنجليزية اسم ديكلان رايس، لاعب الارتكاز ونجم وست هام الإنجليزي، كثالث الأسماء المرشحة للالتحاق بمورينيو في توتنهام.

وحاول مورينيو ضم رايس أثناء تواجده كمدير فني لمانشستر يونايتد في وقت سابق.

وعلى الرغم من تمديد رايس لتعاقده مع وستهام الصيف الماضي حتى عام 2024، إلا أن تراجع نتائج وست هام مع المدرب بيليغريني قد يدفع رايس للرحيل عن الفريق.

إيريك بايلي

يعاني فريق توتنهام على المستوى الدفاعي خلال الموسم الجاري، بعد أن فشل بوكيتينو في إيجاد توليفة مناسبة بسبب ظروف الإصابات.

ويسعى البلجيكي توبي ألدرفيل دالي إلى مغادرة توتنهام هذا الموسم حيث ينتهي تعاقده مع السبيرز، كما أن يان فيرتونغن يسعى هو الآخر للانتقال إلى فريق جديد.

وقالت ”ديلي إكسبريس“ إن هذه الظروف قد تدفع جوزيه مورينيو لمحاولة ضم الإيفواري إيريك بايلي، لاعب مانشستر يونايتد.

ويعاني بايلي الذي انضم إلى اليونايتد قادمًا من فياريال الإسباني قبل ثلاث سنوات من عدم حجز مركز أساسي بتشكيل الشياطين الحمر بسبب الإصابات المتلاحقة.

وينتهي عقد بايلي مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري، وعلى الرغم من محاولات إدارة اليونايتد لتمديد تعاقده إلا أنه قد يفضل الانضمام لمدربه السابق.

ديوغو دالوت

يعد مركز الظهير الأيمن أحد أبرز نقاط الضعف في فريق توتنهام في الوقت الحالي، خاصة بعد رحيل تريبيير إلى أتلتكو مدريد الإسباني.

ولم يثبت كايل والكر أنه اللاعب الذي يمكن الاعتماد عليه كأساسي في تشكيل توتنهام، وهو ما ينطبق أيضًا على سيرجي أوريير.

ويبدو اسم دالوت الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد أحد الأسماء المرشحة للانتقال إلى توتنهام بعد تألقه مع فريقه هذا الموسم.

إلا أن إدارة توتنهام قد لا تفضل دفع قيمة مالية كبيرة للتعاقد مع الظهير الأيمن لليونايتد.

نيمانيا ماتيتش

يبرز اسم نيمانيا ماتيتش، نجم مانشستر يونايتد، كأحد الأسماء المفضلة لدى البرتغالي مورينيو.

وتعاقد المدرب البرتغالي مرتين مع ماتيتش، الأولى عندما كان مديرًا فنيًا لتشيلسي، والثانية بعد رحيله لتدريب مانشستر يونايتد.

وقالت الصحيفة الإنجليزية إن مانشستر يونايتد قد يستغل رغبة توتنهام في التعاقد مع اللاعب لتعويض جزء من الـ40 مليون جنيه إسترليني التي كلفها انتقال اللاعب الصربي البالغ من العمر 31 عامًا للفريق قادمًا من تشيلسي عام 2017.