تقارير تكشف عن تفاصيل تعاقد جوزيه مورينيو لقيادة توتنهام

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل تعاقد البرتغالي جوزيه مورينيو، مع توتنهام لقيادة الفريق الإنجليزي خلفًا للمدرب المقال الأرجنتيني بوكتينيو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“، يوم الأربعاء، فمورينهو سيحصل على راتب سنوي قدره 15 مليون جنيه إسترليني، وهو مايمثل تقريبًا ضعف ما كان يتقاضاه المدرب السابق للفريق بوكتينيو.

وأعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين جوزيه مورينيو مدربًا جديدًا له بعقد يستمر حتى نهاية موسم 2022-2023.

ويعود المدرب البرتغالي البالغ من العمر 56 عامًا للتدريب للمرة الأولى منذ إقالته من مانشستر يونايتد في ديسمبر/ كانون الأول. وسيحل محل ماوريسيو بوكيتينو الذي أقاله توتنهام، أمس الثلاثاء.

وقال دانييل ليفي، رئيس توتنهام، في بيان بموقع النادي على الإنترنت: ”نمتلك الآن واحدًا من أكثر مدربي كرة القدم نجاحًا“.

وأضاف: ”لديه خبرة كبيرة ويستطيع إلهام الفرق وهو مدرب عظيم. فاز بألقاب في كل ناد تولى قيادته. نؤمن بأنه سيجلب طاقة وثقة للفريق“.

وقاد بوكيتينو النادي اللندني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، حيث خسر أمام ليفربول، لكنه أقيل بعد سلسلة من النتائج السيئة في 2019 حقق خلالها الفريق ستة انتصارات فقط في 24 مباراة بالدوري.

وسيكون توتنهام، الذي يحتل المركز الـ14 حاليًّا في الدوري، ثالث ناد إنجليزي يقوده مورينيو الذي فاز بالدوري الممتاز ثلاث مرات مع تشيلسي في فترتين مختلفتين.

وقال المدرب البرتغالي: ”أنا متحمس للانضمام إلى ناد لديه مثل هذا الإرث الرائع‭‭ ‬‬والجماهير المتحمسة. الكفاءة الموجودة في التشكيلة وأكاديمية الشباب تثيران حماستي. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو ما يجذبني“.

وفاز مورينيو بألقاب في كل ناد كبير تولى قيادته، بما في ذلك التتويج مرتين بطلًا لدوري الأبطال مع بورتو وإنتر ميلان، بينما لم يحقق توتنهام أي لقب منذ فوزه بكأس رابطة الأندية عام 2008.

وأحرز المدرب البرتغالي لقب الدوري الأوروبي في موسمه الأول مع يونايتد واحتل المركز الثاني في الدوري في الموسم التالي، وهو أفضل مركز للفريق منذ اعتزال مدربه السابق أليكس فيرغسون.

وأقيل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد الهزيمة 3-1 أمام ليفربول، وهي نتيجة بدَّدَت عمليًّا آماله في إحراز اللقب.

ورغبت أندية عديدة في الحصول على خدمات مورينيو بعد رحيله في العام الماضي عن يونايتد، لكن في النهاية ظفر توتنهام بالمدرب الذي خاض 304 مباريات في الدوري الإنجليزي، فاز في 190 وخسر 44.

واختارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المدرب البرتغالي رقم 13 في قائمة أفضل المدربين بتاريخ كرة القدم.