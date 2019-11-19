4 مدربين ”مفاجأة“ مرشحين لخلافة بوكيتينو في توتنهام

أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الثلاثاء في بيان إقالة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بعد سلسلة من النتائج السيئة لكن النادي اللندني وضع بالفعل ثلاثة مرشحين لخلافته.

وقال دانييل ليفي رئيس النادي ”كنا مترددين للغاية في إجراء هذا التغيير وهذا القرار لم تتخذه الإدارة ببساطة أو في عجلة. للأسف النتائج في نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي كانت محبطة للغاية“.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن من بين المرشحين لخلافة بوكيتينو أحد المدربين الحاليين في الدوري الإنجليزي وآخر في الدوري الألماني والثالث كارلو أنشيلوتي مع وجود جوزيه مورينيو المتفرغ الوحيد حاليًا وأبرز المرشحين.

جوزيه مورينيو

مورينيو أنسب المرشحين حاليًا نظرًا لعدم ارتباطه بتدريب أحد الأندية فضلًا عن رغبته الملحة في العودة إلى الدوري الإنجليزي عقب إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في وقت سابق من العام الحالي.

فضلًا عن تصريحات ليفي بشأن أن مورينيو أبرز المرشحين لخلافة المدير الفني الأرجنتيني وكذلك انفتاح المدير الفني البرتغالي على التفاوض مع النادي اللندني دون تفكير إلا في تفاصيل التعاقد وموعد تسلم المهمة.

إيدي هاو

وترى الصحيفة أن هاو البالغ من العمر 41 عامًا يعمل بشكل رائع في بورنموث عبر أسلوب لعب مليء بالمغامرات ، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتولى هاو تدريب توتنهام.

لكن كيف يمكن أن يرحل عن النادي الذي نشأ فيه كلاعب ثم مدير فني قبل أن يرحل إلى تدريب بيرنلي في 2011 ثم العودة إلى بورنموث.

جوليان ناغيلسمان

الألماني الشاب البالغ عمره 32 عامًا فقط اجتذب شهرة كبيرة باعتباره مدربًا شابًا حقق نجاحًا مع هوفنهايم قبل أن يقود لايبزيغ المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل لايبزيغ حاليًا المركز الثاني في البوندسليغا بفارق أربع نقاط عن المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ ويتصدر قمة مجموعته في دوري أبطال أوروبا التي تضم أيضًا ليون وزينت سان بطرسبرغ وبنفيكا.

وعندما تولى ناغيلسمان تدريب هوفنهايم في عام 2015 ، قاد الفريق من المركز 17 إلى المركز الرابع ، واقتنص أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه قبل أن يخسر أمام ليفربول عام 2017.

ومن مميزات ناغيلسمان أيضًا أنه يتحدث الإنجليزية بطلاقة وتمنى العمل في الدوري الإنجليزي يومًا ما، لكن بعد عمله في لايبزيغ ، قد تظهر مهمة تدريب توتنهام قريبة للغاية بالنسبة له.

كارلو أنشيلوتي

ومع بداية الصراعات في نابولي بين المدير الفني ورئيس النادي واللاعبين قد يقفز أنشيلوتي من النادي ويجد تدريب توتنهام فرصة للعودة إلى البريميرليغ.

وأقال تشيلسي أنشيلوتي في نهاية موسمه الثاني بعد أن فشل في الدفاع عن لقب الدوري الممتاز الذي رفعه في موسمه الأول. ومنذ ذلك الحين ، فاز بلقب الدوري مع باريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونخ ولديه ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا باسمه.

وبعد بلوغه 60 عامًا قد لا يبدو أنشيلوتي خيارًا طويل المدى الذي يتخيله توتنهام مقارنة بهاو أو ناغيلسمان ، لكنه لا شك أحد أفضل المدربين.