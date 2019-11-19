إقالة ماوريسيو بوكوتينيو من تدريب توتنهام الإنجليزي

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه ماوريسيو بوكيتينو بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وأصدر النادي اللندني صاحب المركز الرابع عشر محليًا بيانًا جاء فيه :يعلن النادي الاستغناء عن خدمات المدرب ماوريتسيو بوكيتينو وجهازه الفني المؤلف من خيسوس بيريز، ميغيل داغوستينو وانطوني خيمينيز.

وقال دانييل ليفي رئيس النادي: ”كنا مترددين للغاية في إجراء هذا التغيير وهذا القرار لم تتخذه الإدارة ببساطة أو في عجلة“.

وأضاف: ”للأسف النتائج في نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي كانت محبطة للغاية“.

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 19, 2019

ويحتل توتنهام المركز 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 20 نقطة عن المتصدر ليفربول و11 نقطة عن المركز الرابع وحقق 3 انتصارات و5 تعادلات و4 هزائم في 12 جولة.

وأصبح التساؤل مطروحًا داخل توتنهام إن كان بوكيتينو هو الشخص المناسب لقيادة التغيير في الفريق وهو ما يجعل من لقاء ويستهام مهمًا في مصيره لكون توتنهام لم يفز في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج ملعبه منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأصبح الوضع صعبًا للفريق في الحفاظ على حظوظه للتنافس على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وهو السقف الذي فرضته إدارة توتنهام على المدرب الإنجليزي لكن النتائج السيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز تجعله بعيدًا عن صراع المراكز الأولى.

وحسب تقارير سابقة للصحيفة فالمدرب الأرجنتيني الذي مدد بقاءه في الفريق يبحث عن طريقة للخروج من الفريق والبحث عن تجربة جديدة في مسيرته.

وكان المدرب الأرجنتيني محط اهتمام فرق كبرى كريال مدريد ومانشستر يونايتد، لكن بقاءه في توتنهام ضيع عليه فرصة خوض تجربة في فريق أوروبي كبير.

وأكدت صحيفة “ دايلي ميل “ أن خطة البحث عن بديل بدأت في توتنهام حيث تضع عدة أسماء لخلافة بوكيتينو.

وتضم قائمة المرشحين لخلافته الإنجليزي إيدي هويي مدرب بورثموت والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي والألماني يوليان ناجلزمان مدرب لايبزغ.

وربطت تقارير إعلامية المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتوتنهام حيث أكدت أنه يراقب الفريق ومستقبل ماوريسيو بوكيتينو.