تقرير: رحيم سترلينغ يرفض تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية أن رحيم سترلينغ، نجم فريق مانشستر سيتي، رفض عدة عروض من ناديه لتجديد عقده.

ويمتد عقد سترلينغ مع ”السيتيزنز“ إلى 2023، إلا أن أداءه الرائع مع الفريق هذا الموسم حفز إدارة مانشستر سيتي لربط مستقبله لفترة أطول مع تحسين شروط عقده.

وقال الإعلامي إيان ماكغري خلال برنامج ”Transfer Window Podcast“: ”فيما يتعلق برحيم سترلينغ، فاللاعب وممثلوه رفضوا العديد من العروض من مانشستر سيتي لتجديد عقده“.

Raheem Sterling has ‘declined’ to talk to Man City and is open to transfer away https://t.co/WXFnNR5DfQ — Z-CENTRE (@genzcentre) November 19, 2019

وأضاف: ”الآن لدى سترلينغ عقد مستمر حتى 2023، ولكن تألقه هذا الموسم مع الفريق دفع إدارة السيتي للرغبة في تمديد عقده، ولكن اللاعب يرغب في الوقوف على خياراته عقب نهاية الموسم، فيما يتعلق بالوجهة المحتملة له، والتي قد تكون ناديًا في دوري آخر“.

ولعب سترلينغ مع مانشستر سيتي هذا الموسم 17 مباراة في مختلف المسابقات، حيث سجل 14 هدفًا وصنع 5.

ريال مدريد

وكان موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني ذكر أن سترلينغ أخبر ريال مدريد منذ شهور بموافقته على الانتقال لصفوف الفريق الملكي في الصيف المقبل.

وقالت مصادر داخل ريال مدريد للموقع بخصوص الاهتمام بضم رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي: اللاعب قال نعم أريد أن أكون ملكيًا منذ أشهر.

وتابع الموقع أن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع النجم الإنجليزي في الصيف المقبل، رغم رغبة مانشستر سيتي القوية في استمرار نجم ليفربول السابق.

وأشار الموقع إلى أن سترلينغ سعيد في صفوف مانشستر سيتي رغم نيته اللعب بريال مدريد.

وشدد الموقع على أن ريال مدريد لن يدفع أكثر من 120 مليون يورو بخلاف الحوافز لمانشستر سيتي لضم رحيم سترلينغ بعد التقارير البريطانية حول نية المرينغي، ضمه مقابل 230 مليون يورو.

ولفت الموقع الانتباه إلى أن ريال مدريد لن يكسر رقمه القياسي في ضم نجم المسجل باسم ايدين هازارد من تشيلسي في الصيف الماضي مقابل 120 مليون يورو إلا بالتعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.