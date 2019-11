تقرير: رحيم سترلينغ يرفض تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية أن رحيم سترلينغ، نجم فريق مانشستر سيتي، رفض عدة عروض من ناديه لتجديد عقده.

ويمتد عقد سترلينغ مع ”السيتيزنز“ إلى 2023، إلا أن أداءه الرائع مع الفريق هذا الموسم حفز إدارة مانشستر سيتي لربط مستقبله لفترة أطول مع تحسين شروط عقده.

وقال الإعلامي إيان ماكغري خلال برنامج ”Transfer Window Podcast“: ”فيما يتعلق برحيم سترلينغ، فاللاعب وممثلوه رفضوا العديد من العروض من مانشستر سيتي لتجديد عقده“.

Raheem Sterling has ‘declined’ to talk to Man City and is open to transfer away https://t.co/WXFnNR5DfQ

— Z-CENTRE (@genzcentre) November 19, 2019