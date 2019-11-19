تخطت 10 ملايين إسترليني.. مانشستر سيتي يحقق أرباحًا للعام الخامس على التوالي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، أنه سجل خلال الموسم الماضي إيرادات قياسية بلغت 2ر535 مليون جنيه إسترليني (6ر692 مليون دولار)، حيث تعززت الإيرادات من خلال نجاحه في الحفاظ على لقب الدوري الممتاز.

وفي تقريره المالي السنوي، ذكر مانشستر سيتي أن إيراداته سجلت زيادة للعام الحادي عشر على التوالي، وأنه حقق أرباحًا للعام الخامس على التوالي وبلغت 1ر10 مليون إسترليني.

وأضاف النادي: ”شهد الموسم إحراز ستة ألقاب على مستوى فرق الكبار، لفئتي الرجال والسيدات، وتضمنت فوز فريق الرجال بجميع الألقاب الأربعة المحلية“.

وقال رئيس مانشستر سيتي خلدون المبارك، إن ”النادي يتمتع حاليًا بوضع مالي غير مسبوق في تاريخه“.

وأضاف: ”هذه النتائج لا تمثل موسمًا واحدًا، ولكنها تعبر عن عمل جاد طوال العقد الماضي“.

وتابع: ”المنظمة باتت الآن على مستوى من النضج يمكننا من وضع خطط لسنوات عديدة، سواء فيما يتعلق بإدارة الفرق أو الجوانب التجارية“.

وأضاف: ”هذا التخطيط الاستراتيجي يتيح لنا تهيئة بيئة يمكن بل ويرجح أن يستمر فيها النجاح على أرض الملعب، وكذلك تكون فيها الاستدامة المالية أمرًا واقعيًا“.

وكان مانشستر سيتي حافظ على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، متفوقًا بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول.

وفي الموسم الحالي، يحتل سيتي المركز الرابع بفارق تسع نقاط، خلف المتصدر ليفربول.