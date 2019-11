لماذا لا يسجل روبرتو فيرمينو الكثير من الأهداف مع نادي ليفربول؟

قال المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إن تعطشه لتطوير مستواه، لم يصل إلى الحد الأقصى بعد، وإنه يرغب في الوصول إلى مستويات جديدة، لمساعدة الريدز على التتويج بالمزيد من الألقاب.

وقال فيرمينو في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: ”أعتقد أنني تطورت كثيرًا على جميع الأصعدة، سواء بدنيًا أو خططيًا أو ذهنيًا، تعلمت الكثير في كل سمة، لكني لا أرغب في التوقف هنا، أرغب في مواصلة التطور، أرغب دائمًا في المزيد، فأنا أملك أهدافًا كبيرة، وهدفي هو مواصلة التتويج بالألقاب مع هذا النادي“.

وشارك فيرمينو، البالغ من العمر 28 عامًا، في جميع مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي (12 مباراة)، سجل فيها 3 أهداف وصنع 3 أخرى.

وعلّق فيرمينو ”هذا أنا، هذه شخصيتي، أحاول أن أكون شخصًا جيدًا ومتواضعًا، أبحث عن مساعدة فريقي بأفضل صورة ممكنة سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها، أحب الفوز دائمًا، ولذلك سأبقى دائمًا على هذا الحال“.

وأردف ”أنا شخص يحترم مركزه في أرض الملعب، وفي أي مكان سيحتاجني فريقي فيه، سأتواجد، سواء في المركز رقم 9 أو 10، سأحاول دائمًا تقديم أفضل ما لدي“.

وواصل فيرمينو: ”كما سبق وأن أشرت، أرغب دائمًا في مساعدة زملائي بأفضل طريقة ممكنة، وأن أطارد الانتصارات والفوز بالمباريات، وهذا ما يهمني“.

وتحدث فيرمينو عن مدربه الألماني يورغن كلوب: ”لا أشعر بالتعب أبدًا من الإشادة بكلوب، هو يملك الكثير من السمات الجيدة سواء داخل الملعب أو خارجه، هو يساعدنا على أساس يومي، ونتعلم منه الكثير بشتى الطرق“.

”I always want more, I have big goals, I want to keep winning titles with this club and that is it.“

Bobby on his desire to drive his game to new levels to help us win more trophies ????

— Liverpool FC (@LFC) November 17, 2019