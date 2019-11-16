نجم نادي ليفربول يكشف رغبته في الرحيل بسبب محمد صلاح وساديو ماني

قالت تقارير صحفية إن النجم السويسري شيردان شاكيري، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، لا يرغب في الاستمرار رفقة الريدز، بعد أن فقد إلى حد كبير أي فرصة في المشاركة بانتظام في المباريات.

وقال موقع Football Insider، إن شاكيري أبلغ أصدقاءه المقربين أنه لا يريد البقاء مجددًا في صفوف ليفربول، وأنه يرغب في الرحيل عن أنفيلد في صيف العام المقبل 2020.

رغبة شاكيري

وانضم شاكيري إلى صفوف ليفربول في صيف 2018 من نادي ستوك سيتي الإنجليزي، وكانت بدايته موفقة مع الريدز الموسم الماضي، وشارك في 30 مباراة، وأحرز 6 أهداف وصنع 5 أخرى، إلا أنه لم يشارك خلال الموسم الحالي إلا كبديل في 4 مباريات بإجمالي 25 دقيقة فقط.

ونقل الموقع، في تقرير نشره اليوم السبت، عن شاكيري قوله لبعض أصدقائه المقربين، إنه لم يعد لديه أمل في اللعب أساسيًا في صفوف ليفربول، خاصة بوجود المصري الدولي محمد صلاح، والسنغالي الدولي ساديو ماني.

ويعتمد الألماني يورغن كلوب على صلاح وماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الهجوم، ومعهم البلجيكي ديفوك أوريغي، ما يضعف تمامًا من فرص مشاركات شاكيري.

وأكد شاكيري أنه غير راضٍ على الإطلاق عن وضعه الحالي في ليفربول، إلا أنه لم يلقِ باللوم مطلقًا على مدربه الألماني يورغن كلوب في مسألة عدم مشاركته في المباريات.

قائمة النجوم

وقال شاكيري البالغ من العمر 28 عامًا: ”يمتلك ليفربول قائمة مميزة للغاية من النجوم، وليس من المنطقي أن يقوم المدرب بشرح قراراته لجميع اللاعبين، وليست لدي أي مشكلة مع كلوب، وهو يعلم أنني جاهز للمشاركة، ولكن القرار في يده“.

وتابع: ”لا يمكن أبدًا على قرار الانتقال من ستوك سيتي إلى ليفربول، الريدز أنقذني من اللعب في دوري الدرجة الأولى، البريمييرشيب، بعد هبوط ستوك، وكانت لدي فرصة المشاركة في مباراة برشلونة التاريخية على ملعب أنفيلد في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتابة التاريخ مع ليفربول، كما أنني أحرزت هدفين في مرمى مانشستر يونايتد، عندما انتصرنا 3-1، ما جعل الجماهير تنظر إلي بوصفي بطلًا“.

وأردف: ”أريد المشاركة، وسأكون سعيدًا للغاية إذا تحقق ذلك، أعتبر نفسي من اللاعبين ذوي الخبرة في ليفربول، وسأبذل قصارى جهدي كي أعود إلى التشكيل“.

صفقة تيمو فيرنر

على الجانب الآخر، قالت تقارير صحفية بريطانية، إن نادي ليفربول الإنجليزي لا يزال يرغب في ضم المهاجم الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيغ، إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تنطلق في يناير 2020.

وأشارت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ إلى أن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أكد رغبته في ضم فيرنر إلى الريدز، لتعزيز الخيارات الهجومية للفريق، الذي يعتمد بشكل كامل على الثلاثي الناري، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

شروط كلوب

وأكدت أن كلوب مستعد لإبرام تلك الصفقة في الميركاتو الشتوي، ولكن بشروطه الخاصة التي أوضحها للاعب الألماني الشاب، البالغ من العمر 23 عامًا.

وتابعت: ”أكد كلوب أنه يريد ضم فيرنر إلى ليفربول، ولكن يتعين على اللاعب أولاً أن يقبل بدور الاحتياطي الإستراتيجي للثلاثي صلاح وماني وفيرمينو“.

وأردفت قائلة: ”كلوب مقتنع تمامًا بإمكانات فيرنر، ولكنه يعلم جيدًا أنه سيكون بحاجة إلى وقت ليس بالقصير كي يتأقلم على طريقة لعب ليفربول، وشراسة المنافسات في الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، والفوارق في المستويات مقارنة بالدوري الألماني، البوندزليغا، إضافة إلى الضغوط التي يعانيها لاعبو ليفربول، بطل أوروبا ومتصدر البريمييرليغ، على العكس من نادي لايبزيغ“.