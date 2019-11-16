ثنائي ليفربول هندرسون وغوميز خارج تشكيلة مباراة إنجلترا ضد كوسوفو في تصفيات ”يورو 2020“

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، إن لاعب الوسط جوردان هندرسون والمدافع جو غوميز خرجا من التشكيلة التي ستواجه كوسوفو في تصفيات بطولة أوروبا 2020، غدًا الأحد؛ بسبب المرض والإصابة.

وغاب هندرسون، الذي لم يكتمل تعافيه من عدوى فيروسية، عن الفوز الساحق 7-صفر على الجبل الأسود في ويمبلي يوم الخميس، ليحجز فريق المدرب غاريث ساوثغيت بطاقة التأهل كمتصدر للمجموعة الأولى.

أما زميله في ليفربول غوميز، الذي واجه صيحات استهجان من بعض الجماهير بعد نزوله بديلًا بسبب اشتباك مع زميله رحيم سترلينغ، يوم الإثنين، فيغيب عن الرحلة إلى كوسوفو بعد تعرضه لإصابة في الركبة في مران أمس الجمعة.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان: ”وصل هندرسون إلى المعسكر مصابًا بعدوى فيروسية ولم يتعافَ بشكل كامل، كما أصيب غوميز بضربة في المران ولم يتعافَ بشكل كافٍ قبل السفر.

”سيعود الاثنان لفريقهما بينما يتجه منتخب الأسود الثلاثة إلى بريشتينا، اليوم السبت، بتشكيلة من 23 لاعبًا“.

وتملك إنجلترا 18 نقطة من سبع مباريات، بينما تحتل كوسوفو المركز الثالث خلف التشيك ولديها 11 نقطة.