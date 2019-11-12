ساوثغيت: أتحمل مسؤولية استبعاد رحيم سترلينغ من معسكر منتخب إنجلترا

قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم، إنه يتحمل المسؤولية النهائية عن قرار استبعاد رحيم سترلينغ من تشكيلة الفريق قبل مباراة في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم، لكنه أعرب عن مخاوفه من حدوث أي تسريبات من داخل المعسكر.

وتم استبعاد سترلينغ من مواجهة الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020، يوم الخميس المقبل؛ بعد شجار مع جو جوميز في ملعب التدريب في سانت جورج بارك.

ودخل الثنائي في مواجهة على ملعب أنفيلد، يوم الأحد الماضي، حيث خسر مانشستر سيتي الذي يلعب له سترلينغ 3-1 أمام ليفربول الذي حل جوميز بديلًا معه قبل نهاية اللقاء.

وأضاف ساوثغيت في بيان، أمس الإثنين، إن قراره حظي بدعم ”من التشكيلة بأكملها مجتمعة“.

لكن مدرب إنجلترا أوضح أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن القرار.

وأضاف: ”أجريت مناقشات مع كافة أفراد طاقمي ومجموعة القيادة، لكنني المدرب في النهاية، ليس لي أن أناقش التفاصيل الخاصة بالواقعة؛ لأننا لن نجني شيئًا من وراء هذا. يجب أن أصل للحل المناسب من أجل مصلحة المجموعة“.

وتابع: ”هذا أمر صعب لأنك تحاول أن تكون عادلًا عندما تتعامل مع كافة اللاعبين. لن أكون محقًا دومًا، لكنني المدرب“.