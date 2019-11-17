نجم جينك البلجيكي وهدف يورغن كلوب يفتح الباب أمام الانتقال الوشيك إلى نادي ليفربول

يتمسك نادي ليفربول الإنجليزي بسياسة خاصة فيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة، من خلال التركيز على المواهب الشابة، وعدم الدخول في مفاوضات مع نجوم الصف الأول في أوروبا، وهو ما أوضحه الألماني يورغن كلوب، مدرب الريدز، الذي أكد أن ناديه لا يمكنه التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل تكلفة الصفقة.

ولم يبرم ليفربول أي صفقات من العيار الثقيل في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، واكتفى بضم الهولندي فان دين بيرغ، 17 عاماً، من نادي زفوله، وهارفي إليوت من فولهام الإنجليزي.

موهبة نرويجية تقترب من ليفربول

ويبدو أن سياسة ليفربول في ضم المواهب الشابة ستظل هي المهيمنة على استراتيجية التعاقدات في بطل أوروبا، حيث تبدو صفقة النرويجي ساندر بيرغ، نجم وسط جينك البلجيكي، قريبة للغاية.

وكان الألماني كلوب قد أبدى إعجابه الشديد بإمكانات بيرغ، 21 عاماً، خلال مواجهتي ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا مؤخراً، واللتين انتصر فيهما الريدز 4-1 و2-1 على الترتيب.

من جانبه، قال بيرغ، إنه يريد تحقيق حلم الانتقال إلى ليفربول في أقرب فرصة ممكنة.

وتابع في مقابلة مع قناة TV2 النرويجية: ”اللعب في أنفيلد حلم بالنسبة لي، ولجميع اللاعبين في العالم، ليفربول هو الفريق الأفضل على مستوى العالم حالياً، ولديه جماهير رائعة، وهو ما يجعلني أؤكد أنني أريد اللعب بقميص الريدز في أقرب وقت ممكن“.

إشادة كلوب

أشارت صحيفة ”ZG“ النرويجية إلى أن كلوب حرص على مصافحة بيرغ بعد مباراة ليفربول وجينك بملعب أنفيلد، والتي انتهت بفوز صعب لصالح الريدز، وهنّأه على المستوى الذي ظهر به.

وقالت الصحيفة، إن كلوب أبدى إعجابه الشديد بمستوى بيرغ، وقال له: ”أنت لاعب رائع، رائع للغاية حقيقة“.

وتابعت: ”رفض بيرغ الكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بحديث كلوب معه بعد المباراة، وأكد أنه كان سعيداً للغاية بإشادة المدرب الألماني“.

وألمحت تقارير صحفية بلجيكية إلى أن بيرغ يمكن أن يرحل عن جينك في يناير المقبل، خلال سوق الانتقالات الشتوية، رغم أن اللاعب سبق أن رفض عرضين للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، وبالتحديد ناديي برايتون وشيفيلد يونايتد.

ويجيد ساندر بيرغ اللعب في مركز الوسط المدافع، مع تميزه في أداء الأدوار الهجومية، وتبلغ قيمته التسويقية 22 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

رحيل لالانا

وقالت تقارير صحفية، إن آدم لالانا، نجم وسط نادي ليفربول الإنجليزي، يستعد للرحيل عن الريدز في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020.

وينتهي عقد لالانا في نهاية الموسم الجاري، يونيو المقبل، ولم يجدد اللاعب عقده مع بطل أوروبا حتى الآن، وسط مباحثات لم تسفر عن نتائج إيجابية حتى الآن.

عروض جادة

وأكدت تقارير صحفية بريطانية أن لالانا تلقى عروضاً جادة من بعض أندية الدوري الأمريكي والصيني للرحيل عن ليفربول.

وأشارت إلى أن الألماني يورغن كلوب لا يرغب في التفريط في خدمات لالانا، ويمكن أن يعرض عليه التجديد مع ليفربول لمدة موسم واحد فقط.

وشارك لالانا هذا الموسم في 8 مباريات، بإجمالي 304 دقائق، وأحرز هدفاً واحداً وصنع هدفاً آخر، وكان أبرز بصماته هذا الموسم هدف التعادل في مرمى مانشستر يونايتد في المباراة التي أقيمت بملعب ”أولد ترافورد“، لينقذ الريدز من الخسارة الأولى له في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

وانتقل لالانا إلى ليفربول في صيف 2014 من نادي ساوثهامبتون مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وتعرض لالانا للعديد من الإصابات التي أثرت سلبياً بشدة على مسيرته مع ليفربول خلال المواسم الماضية.