موجز أخبار ريال مدريد وبرشلونة وليفربول: صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الميرينغي وآرسنال.. وهولندي على رادار البلوغرانا

يحلم نادي ريال مدريد الإسباني بضم أكبر عدد ممكن من النجوم إلى صفوفه كي يُعيد أمجاد جيل الغلاكتيكوس، خاصة مع تصريحات رئيسه فلورنيتنو بيريز، حول الانتهاء من تجديد وتطوير ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في مايو المقبل، بتكلفة تصل إلى 580 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية وجود مفاوضات لعقد صفقة تبادلية بين ناديي ريال مدريد وآرسنال الإنجليزي، بحيث تتم تلك الصفقة في عام 2020، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

صفقة تبادلية

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، إن ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات المهاجم الغابوني بيير- إميريك أوباميانغ، لاعب أرسنال، لتعزيز الخيارات الهجومية للميرينغي في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته السبت، إلى أن مسئولي أرسنال لم يمانعوا انتقال أوباميانغ إلى ريال مدريد خلال المفاوضات التي بدأت بالفعل بين الناديين، ولكنهم وضعوا شرطًا لحسم الصفقة.

وأكدت الصحيفة المدريدية أن مسؤولي الغانرز طلبوا الحصول على المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من ريال مدريد، مقابل انتقال أوباميانغ إلى النادي الملكي.

وانتقل يوفيتش إلى ريال مدريد مطلع الموسم الجاري من نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون يورو، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا فشل حتى الآن في إثبات وجوده مع الملكي، ولم يسجل سوى هدف واحد فقط منذ بداية الموسم.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”يريد أوباميانغ الرحيل عن آرسنال إلى ريال مدريد، لأنه يرغب في تحقيق حلمه القديم باللعب للنادي الملكي“.

صفقة هولندية في برشلونة

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، إن نادي برشلونة الإسباني أرسل مسؤوليه لمتابعة مباراتي منتخب هولندا مع أيرلندا السبت، ثم لقاء الطواحين الهولندية مع إستونيا يوم الثلاثاء المقبل، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مسؤولي برشلونة يريدون متابعة لاعب الوسط الشاب كلفين ستنغز عن قرب بعد قرار الهولندي رونالدو كومان مدرب هولندا استدعاءه لصفوف المنتخب في التصفيات الأوروبية.

وتألق ستنغز البالغ من العمر 20 عامًا برفقة نادي ألكمار الهولندي هذا الموسم، وشارك في 23 مباراة، أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 10 أهداف آخرين.

ويجيد ستنغز اللعب في جميع المراكز الهجومية بوسط الملعب، خاصة على الأطراف، وهو ما جذب إليه انتباه مسئولي برشلونة، خاصة بعد استدعائه إلى منتخب هولندا رغم سنه الصغير.

ويعتبر ستنغز من خريجي مدرسة ألكمار للناشئين، وتبلغ قيمته التسويقية حاليًا 12 مليون يورو، بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الهولندي باتريك كلوفيرت، المدير الحالي لأكاديمية برشلونة ”لاماسيا“، قد أبدى إعجابه الشديد بإمكانات ستنغز، وطالب برشلونة بضرورة متابعته عن قرب تمهيدًا للتعاقد معه.

تهديد كونتي

حرص نادي إنتر ميلان الإيطالي على إيضاح حقيقة ما تردد عن استهداف أنطونيو كونتي، مدرب الفريق، وتهديده بالقتل عن طريق تلقيه طردًا في منزله تضمن رسالة تهديد مع وضع ”رصاصة“ بجانب الرسالة.

وكانت صحيفة ”كويري ديلاسيرا“ الإيطالية قد أشارت إلى الواقعة، لكن إليزابيتا موسكاريللو، زوجة أنطونيو كونتي، غردت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ في وقت لاحق قائلة: ”قصة الرصاصة هي مجرد خدعة“.

الصحيفة كانت قد أشارت إلى أن كونتي أبلغ الشرطة الإيطالية عن ذلك التهديد، وأن الشرطة بدأت تحقيقًا حول الأمر، مؤكدة أن مدرب إنتر سيحصل على حماية خاصة من الشرطة خارج منزله وأيضًا في مقر تدريبات الفريق بعد ذلك التهديد.

النادي الإيطالي حسم الأمر وأصدر بيانًا رسميًا جاء فيه: ”فيما يتعلق بالأخبار التي نُشرت اليوم السبت، إنتر ميلان يؤكد أن أنطونيو كونتي لم يتلق بشكل شخصي أي رسائل تهديد، وبالتالي لم يتقدم بأي شكوى شخصية“.

وأضاف البيان: ”النادي هو من تلقى الخطاب، وكما هو الحال في مثل هذه المواقف، فإن إدارة النادي بادرت بالاتصال بالسلطات المختصة“.

رحيل شاكيري

قالت تقارير صحفية، إن النجم السويسري شيردان شاكيري، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، لا يرغب في الاستمرار رفقة الريدز، بعد أن فقد إلى حد كبير أي فرصة في المشاركة بانتظام في المباريات.

وقال موقع Football Insider إن شاكيري أبلغ أصدقاءه المقربين أنه لا يريد البقاء مجددًا في صفوف ليفربول، وأنه يرغب في الرحيل عن أنفيلد في صيف العام المقبل 2020.

وانضم شاكيري إلى صفوف ليفربول في صيف 2018 من نادي ستوك سيتي الإنجليزي، وكانت بدايته موفقة مع الريدز الموسم الماضي، وشارك في 30 مباراة، وأحرز 6 أهداف وصنع 5 آخرين، إلا أنه لم يشارك خلال الموسم الحالي إلا كبديل في 4 مباريات بإجمالي 25 دقيقة فقط.

ونقل الموقع، في تقرير نشره السبت، عن شاكيري قوله لبعض أصدقائه المقربين، إنه لم يعد لديه أمل في اللعب أساسيًا في صفوف ليفربول، خاصة بوجود المصري الدولي محمد صلاح، والسنغالي الدولي ساديو ماني.

ويعتمد الألماني يورغن كلوب على محمد صلاح وماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الهجوم، ومعهم البلجيكي ديفوك أوريغي، مما يضعف تمامًا من فرص مشاركات شاكيري.

وأكد شاكيري أنه غير راض على الإطلاق عن وضعه الحالي في ليفربول، إلا أنه لم يلق باللوم مطلقًا على مدربه الألماني يورغن كلوب في مسألة عدم مشاركته في المباريات.

وقال شاكيري، البالغ من العمر 28 عامًا: ”يمتلك ليفربول قائمة مميزة للغاية من النجوم، وليس من المنطقي أن يقوم المدرب بشرح قراراته لجميع اللاعبين، وليست لدي أي مشكلة مع كلوب، وهو يعلم أنني جاهز للمشاركة، ولكن القرار في يده“.

وتابع: ”لا يمكن أبدًا على قرار الانتقال من ستوك سيتي إلى ليفربول، الريدز أنقذني من اللعب في دوري الدرجة الأولى، البريمييرشيب، بعد هبوط ستوك، وكانت لدي فرصة المشاركة في مباراة برشلونة التاريخية على ملعب أنفيلد في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتابة التاريخ مع ليفربول، كما أنني أحرزت هدفين في مرمى مانشستر يونايتد، عندما انتصرنا 3-1، ما جعل الجماهير تنظر لي بوصفي بطلًا“.