قرار حاسم من مانشستر يونايتد بشأن جادون سانشو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية موقف إدارة نادي مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع النجم الجاب جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني.
وبحسب صحيفة ”ميرور“، فإن انضمام ليفربول إلى الأندية الراغبة في التعاقد مع سانشو دفع إدارة مانشستر يونايتد للتقدم بعرض في سوق الانتقالات الشتوي لحسم صفقة سانشو.
وتحدثت تقارير إنجليزية عن رغبة نادي ليفربول في التعاقد مع سانشو، لينضم إلى ريال مدريد ومانشستر سيتي، وأشارت ”ميرور“ إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد بدأوا بالفعل مفاوضاتهم بشكل سري مع نظرائهم في بروسيا دورتموند لبحث مدى إمكانية اتمام تلك الصفقة في شهر يناير المقبل
وبحسب الصحيفة الإنجليزية فإن القيمة السوقية لسانشو تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، أكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يدرك جيدًا صعوبة ضم سانشو في سوق الانتقالات الصيفي، بسبب كثرة المتنافسين عليه، خاصة أنهم من كبار أوروبا، وهو ما دفع الإدارة للتفكير في اتخاذ خطوة مفاجئة وحسم الصفقة مطلع العام الجديد.