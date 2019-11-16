قرار حاسم من مانشستر يونايتد بشأن جادون سانشو

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية موقف إدارة نادي مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع النجم الجاب جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني. وبحسب صحيفة ”ميرور“، فإن انضمام ليفربول إلى الأندية الراغبة في التعاقد مع سانشو دفع إدارة مانشستر يونايتد للتقدم بعرض في سوق الانتقالات الشتوي لحسم صفقة سانشو. وتحدثت تقارير إنجليزية عن رغبة نادي ليفربول في التعاقد…