بعد إغراءات ليفربول ومانشستر يونايتد.. بروسيا دورتموند يحدد سعر سانشو

أفادت تقارير صحفية ألمانية بأن بروسيا دورتموند وضع سعرًا بلغ 120 مليون جنيه إسترليني (140 مليون يورو) لبيع لاعبه الشاب جادون سانشو، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وليفربول.

وظهر نجم إنجلترا الشاب بين أهم اللاعبين الشبان في أوروبا بعد تألقه في البوندسليغا، وارتبط بشدة بانتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الصيف الماضي.

ويُعد كل من أنفيلد وأولد ترافورد من الوجهات المحتملة للاعب البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يُقال إنه يرغب في مغادرة دورتموند بعد فترة عصيبة على فريق المدير الفني لوسيان فافر.

ومن المعروف أن دورتموند يستعد للاعتياد على يابس انشو وبدأ بالفعل في البحث عن بديل؛ لأنه يدرك أنه بات من الصعب الحفاظ على المهاجم الشاب بعد نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية يوم الجمعة: إن دورتموند مصمم على الحصول على أفضل سعر للدولي الإنجليزي الشاب وحدد 120 مليون جنيه إسترليني.

ووفقًا للصحيفة الألمانية، يعتبر دورتموند أن سانشو يملك موهبة أكثر من لاعبه الفرنسي السابق عثمان ديمبلي، الذي تم بيعه إلى برشلونة مقابل 96.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2017.

ومع ذلك لم يسجل سانشو أي هدف منذ سبتمبر/أيلول الماضي رغم أنه سجل ثلاثة أهداف في أول خمس مباريات في الدوري هذا الموسم.

كما تم استبداله بعد 36 دقيقة فقط من المباراة التي خسرها فريقه أمام بايرن ميونخ برباعية نظيفة يوم السبت الماضي.

وخاض الدولي الشاب مباراة الجبل الأسود كاملة أمام منتخب إنجلترا والتي انتهت بالفوز بسبعة أهداف نظيفة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 .

ويواجه فريق المدير الفني غاريث ساوثغيت منتخب كوسوفو في مباراته الأخيرة بالتصفيات يوم الأحد، بعدما ضمن التأهل لبطولة العام المقبل.

وأصبح سانشو أول لاعب مولود في القرن الجديد يلعب لمنتخب إنجلترا الأول، حيث خاض أول مباراة دولية بعمر 18 عامًا، ليصبح ثاني أصغر لاعب يلعب أول مباراة رسمية مع إنجلترا بعد دنكان إدواردز الذي كان يبلغ 18 عامًا و183 يومًا في أبريل/ نيسان 1955 عندما لعب ضد اسكتلندا.