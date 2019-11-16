هاري كين ينصح الجماهير الإنجليزية بشأن التعامل مع رحيم سترلينغ

طالب المهاجم هاري كين قائد منتخب إنجلترا الجماهير الإنجليزية المسافرة إلى كوسوفو لتشجيع المنتخب بمعاملة رحيم سترلينغ بشكل جيد بعدما تمت معاملة جو غوميز بشكل سيئ خلال لقاء المنتخب الإنجليزي أمام الجبل الأسود.

وتشاجر رحيم سترلينغ مع زميله في المنتخب جو غوميز خلال التدريبات وهو الشجار الذي كان من مخلفات لقاء القمة بين فريقيهما ليفربول ومانشستر سيتي في أنفيلد، حيث تشاجرا أيضًا.

وسخرت جماهير ويمبلي خلال لقاء المنتخب الإنجليزي ومنتخب الجبل الأسود من جو غوميز، وواجهته بصافرات الاستهجان.

ودافع رحيم سترلينغ عن زميله، وتحمل مسؤولية الخطأ الذي ارتكبه، وأدى بالمدرب غاريث ساوثغيت بالإبعاد عن لقاء الجبل الأسود، لكنه سيعود خلال مواجهة كوسوفو.

وقال هاري كين في تصريحات نشرتها ”صن“:“لا أعتقد أن لاعبًا سيتعرض للصافرات، ونتمنى ألا يتعرض جو أو رحيم لذلك لو لعبا اللقاء“.

وأضاف هاري كين:“الأمر يتعلق بالتطور، وفعلنا ذلك على أرض الملعب، ونقطة النقاش كان يجب أن تكون فوزنا 7/0 واللقاء رقم 1000 وتأهلنا لنهائيات أمم أوروبا“.

وأكد قائد منتخب إنجلترا أنه شعر بالصدمة لتعرض زميله جو غوميز لصافرات استهجان، وقال:“أجد أنه من الصعب أن أتفهم تعرض لاعب لصافرات استهجان، وأعرف لأي حد اللقاءات بين الفرق مهمة، خاصة ليفربول ومانشستر سيتي وباقي الفرق أيضًا“.

وأضاف هاري كين:“لكن على الصعيد الدولي نحن كلنا مشجعون لإنجلترا وجو غوميز إنسان مميز، ولا يمكن التحكم في المشجعين وما يفعلونه، لكن جو يملك عقلية قوية وسيقاتل من أجل أن يلعب الأحد“.

وبإمكان جو غوميز أن يبدأ أساسيًا اللقاء أمام كوسوفو في ظل رغبة غاريث ساوثغيت منح هاري ماغواير الراحة خلال اللقاء، لكن أيضًا يتواجد مدافعون آخرون يبحثون عن فرصة للعب.

وأكد هاري كين أنه تدخل برفقة جوردان هندرسون قائد ليفربول لإصلاح المشكلة بين اللاعبين، وقال:“في الحياة في كرة القدم كونك مسؤولًا تحدث أشياء، ويجب أن تتأقلم وتتحكم في الوضع“.

وأردف كين:“جوردان هندرسون وأنا تمكنا من تسيير الأزمة بأفضل طريقة ممكنة، وبعد الأحداث تكلمت مع رحيم وبعض اللاعبين لتقرير ما يجب فعله“.

وأكد هاري كين أن جو غوميو ورحيم سترلينغ جلسا وتناقشا بشكل ودي، وقال:“جو ورحيم التقيا وتحدثا ومن بعد ذلك جلست مع جو لأعرف حالته، وقال لي إنه أحسن بعد النقاش مع رحيم الذي اعتذر عبر تغريدة على ”تويتر““.

ولن يسافر عدد كبير من المشجعين الإنجليز إلى كوسوفو لمساندة المنتخب الإنجليزي، وبحسب صحيفة “ صمن“ فإن العدد الذي سيحضر اللقاء من الإنجليز لا يتجاوز 750 مشجعًا.