مانشستر سيتي يبحث عن حل لأزمته الدفاعية.. وثنائي ليستر أبرز الخيارات

تسعى إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية المقبل، لتدعيم الفريق بعناصر جديدة.

ويأمل مانشستر سيتي بتكرار إنجاز الموسم الماضي، وتعويض فارق النقاط بينه وبين ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تبقى من جولات بالبريمييرليغ.

أزمة دفاعية

وقالت صحيفة ”ميرور“ الإنجليزية، إن مانشستر سيتي الذي يبتعد حاليًا بتسعة نقاط عن الريدز بعد الخسارة في مباراة الفريقين على ملعب الأنفيلد بثلاثة أهداف مقابل هدف، يسعى إلى العودة بقوة إلى المنافسة.

ويعاني السيتي الذي يحتل المركز الرابع من مشاكل دفاعية منذ انطلاق الموسم الجاري، وهو ما كلفه خسارة الكثير من النقاط.

ولم ينجح بيب غوارديولا المدير الفني للسيتيزن بتعويض رحيل البلجيكي فينسنت كومباني قائد الفريق السابق، بجانب الإصابة القوية التي تعرض لها إيمريك لابورتي قلب دفاع الفريق في الركبة.

واضطر غوارديولا للاعتماد على لاعب الوسط البرازيلي فيرناندينيو في مركز قلب الدفاع في المباريات الماضية.

ثنائي ليسترسيتي

وأكدت شبكة ”سكاي سبورتس“ أن مانشستر سيتي يفاضل الآن بين عدة خيارات لتدعيم مركز قلب الدفاع في الميركاتو الشتوي.

ويتصدر ثنائي دفاع ليستر سيتي جوني إيفانز والتركي كاجلار سويونسو قائمة اهتمامات السيتي لحل أزمة هذا المركز.

وشارك الثنائي إيفانز وسويونسو في مباريات ليستر الـ 12 حتى الآن، بعد رحيل ماكغواير إلى مانشستر يونايتد مع بداية الموسم الجاري.

وساهم ثنائي قلب الدفاع بصورة واضحة، في تواجد ليستر سيتي بقيادة براندون روغرز ضمن المراكز الأربعة الأولى للبريمييرليغ.

اهتمام قديم

وقالت ”ميرور“ في تقريرها إن ايفانز وسويونسو قد شاركا في الفوز المهم الذي حققه ليستر على حساب آرسنال بهدفين دون ردٍ.

ومنح الفوز على الغانرز فريق الثعالب، فرصة دخول فترة التوقف الدولي وهم في مركز الوصافة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن جوني إيفانز كان يحظى باهتمام كبير من مانشستر سيتي في العام 2017 عندما كان لاعبًا في وست بروميتش البيون.

وانضم نجم منتخب أيرلندا الشمالية الموسم الماضي إلى ليستر سيتي مقابل 3,5 مليون جنيه إسترليني، وشارك إيفانز حتى الآن في 43 مباراة مع ليستر سيتي، في جميع المسابقات.

الهجوم هو الحل

وفي ذات الإطار يرى فينسنت كومباني، قائد مانشستر سيتي السابق، أن البدائل الدفاعية في فريقه السابق تبدو قليلة هذا الموسم، لكنه يعتقد أن النادي لا يحتاج إلى التعاقد مع مدافع جديد، في يناير/ كانون الثاني، حتى يعود للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كومباني لشبكة ”سكاي سبورتس“:“لا أعتقد أنه يحتاج إلى ضم مدافع آخر، وأفضل طريقة لسيتي في الدفاع في الماضي كانت الهجوم، ولا يوجد سبب لتغيير ذلك، وبمجرد أن يبدأ الفريق تقديم أفضل مستوياته فإنني مقتنع أنه سيحقق انتصارات عديدة“.

وعزز ليفربول تصدره للدوري بفارق 9 نقاط عن سيتي، الذي تراجع إلى المركز الرابع، لكن كومباني يعتقد أن ناديه السابق يستطيع تحقيق انتفاضة وحصد لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي.

وقال كومباني:“هناك الكثير من الأمور الإيجابية يمكن ذكرها عن هذا الفريق (ليفربول)، لكنني ما أزال أثق بأن مانشستر سيتي في موقف يصب التاريخ الحديث في مصلحته“.

إيقاف سيلفا

على الجانب الآخر يبدو أن مانشستر سيتي يعاني حظًا سيئًا للغاية منذ انطلاق الموسم الجاري.

وبعيدًا عن الإصابات المتتالية للاعبي الفريق، والأزمة الدفاعية فقد تعرّض البرتغالي برناردو سيلفا لاعب وسط الفريق للإيقاف لمدة مباراة واحدة مع غرامة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني بسبب تغريدة عنصرية ضد زميله في الفريق بنجامين ميندي في سبتمبر/أيلول الماضي.

ونقل موقع سيتي على الإنترنت بيانًا عن الاتحاد الإنجليزي جاء فيه:“تم إيقاف برناندو سيلفا لمدة مباراة رسمية واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني بعد اعترافه بانتهاك أحد قواعد الانضباط“.

وأضاف البيان:“خرق اللاعب قواعد الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 22 سبتمبر 2019 بتغريدة مهينة وغير لائقة، وشكلت خرقًا متفاقمًا“، وتضمنت التغريدة إشارة ، سواء أكانت صريحة أم ضمنية، إلى العرق أو اللون أو الأصل العرقي.