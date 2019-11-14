مانشستر سيتي يحتج رسميًّا على حكم مباراته ضد ليفربول

ذكرت صحيفة “ ذا صن “ أن مانشستر سيتي بعث رسالة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يحتج من خلالها على قرارات الحكم مايكل أوليفير خلال لقاء القمة أمام ليفربول.

وحسب الصحيفة فمانشستر سيتي يعتقد بحرمانه من 3 ضربات جزاء منها اثنتان بلمسة يد على مدافع ليفربول ألكسندر أرنولد، والثالثة بعد دفع السنغالي ساديو ماني للإنجليزي رحيم سترلينغ.

وأرسل الفريق الشكوى لرئيس رابطة الحكام المحترفين مايك رايلي بعد القمة المثيرة في أنفيلد والتي خسرها مانشستر سيتي 3-1 وابتعد بفارق 9 نقط عن غريمه.

وأكدت الصحيفة أن مايك رايلي لا يفكر في إحداث تغييرات على قوانين تقنين حكم الفيديو رغم بعض الاحتجاجات التي تصله من الأندية.

وسيجتمع رئيس رابطة الحكام المحترفين مع ممثلي الفرق العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز في لندن لشرح جديد حول قوانين تقنية حكم الفيديو في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيحاول رايلي وضع الإحصائيات أمام الفرق للتأكيد على كون تقنية حكم الفيديو تمكنت من تصحيح عدة أخطاء سببت مشاكل في السابق.

وتطالب بعض الفرق بإصلاحات كبيرة على استعمال تقنية حكم الفيديو لكن رئيس رابطة الحكام والاتحاد الإنجليزي لا يفكرون في الإستجابة لهم باستثناء لو حدثت ثورة جماعية من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وزادت الاحتجاجات على تقنية حكم الفيديو في الأسابيع الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز خصوصًا بالنسبة للمسات اليد في مربع العمليات.

كما اقترح بعض المدربين إلغاء تقنية الفيديو في ما تبقى من الموسم الحالي وهو القرار الذي يرفضه الاتحاد الإنجليزي ورابطة الحكام رغم الاحتجاجات.

وطبقت تقنية حكم الفيديو للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لكن وفق نظام خاص يحاول أن يقلص من تدخلها لعدم إضاعة الوقت.

وكان الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول والإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حاضرين في اجتماع مدربي النخبة في أوروبا والذي نظمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وعرف مناقشة بضع قضايا من بينهما تقنية حكم الفيديو التي تستعمل في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.