باتريك فييرا ينافس إنريكي على خلافة أوناي إيمري في تدريب آرسنال

ما زال مستقبل الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي غير واضح، في ظل الأصوات التي تطالب بإقالته بعد تدهور نتائج الفريق خلال الموسم الجاري.

وفضلت إدارة النادي اللندني منح إيمري فرصة جديدة، بتحسين العروض فيما تبقى من الموسم.

مرشح جديد

وقالت صحيفة ”دايلي إكسبريس“ الإنجليزية: إن أوناي إيمري يعاني من ضغط كبير، نظرًا لسوء نتائج الغانرز في الشهرين الأخيرين.

وأكدت الصحيفة أن الفرنسي باتريك فييرا نجم الفريق السابق أصبح المرشح الأبرز لخلافة إيمري في مقعد المدير الفني لآرسنال.

وحقق آرسنال الفوز في لقاء وحيد من آخر سبع مباريات لعبها الفريق في جميع المسابقات، ويحتل الغانرز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ثماني نقاط عن رباعي المقدمة.

باتريك فييرا

ويشغل باتريك فييرا قائد آرسنال السابق حاليًا منصب المدير الفني لفريق نيس الفرنسي.

وأوضحت “ ديلي إكسبريس“ أن إدارة آرسنال لن تتخذ قرارًا بإقالة إيمري في وقت قريب، إلا أن فييرا هو المرشح الأول لتولي المنصب، بعد ثلاث سنوات قضاها في العمل الإداري.

وقال جوليان لورينس الخبير بالكرة الفرنسية: ”فييرا يقوم بعمل جيد مع نيس، لقد تولى المهمة وهم في موقف صعب للغاية، لكنه نجح في الوصول مع الفريق إلى المركز السابع بنهاية الموسم الماضي“.

ويحتل فريق نيس المركز الـ 12 هذا الموسم بفارق نقطتين فقط عن المركز الرابع.

يذكر أن باتريك فييرا كان قد أكد في تصريحات سابقة أن أوناي إيمري ما زال الخيار الأنسب لآرسنال رغم تراجع النتائج.

دعم إيمري

وحرص باتريك فييرا على دعم المدير الفني الإسباني لفريقه السابق قائلًا: ”هم يمتلكون مدربًا مؤهلًا ويعمل بشكل جيد“.

وأضاف فييرا: ”عندما يمر النادي بموقف صعب علينا أن نتحد جميعًا، أعتقد أنه يمتلك الخبرة الكافية لتجاوز هذه الأزمة“.

وأكمل: ”علينا الوقوف بجانبه ومنحه الوقت الكافي لتعديل الأمور، أنا لا أعتقد أن تغيير المجرب سيكون حلًا لمشاكل الفريق“.

ثقة أوناي إيمري

وقال أوناي إيمري في تصريحات صحفية: ”بالنسبة لي كمدرب، يتعلق الأمر بالتحسن والتطور المستمر للاعبي الفريق“.

وأضاف: ”لقد تحدث مع الإدارة بشأن ضرورة التحلي بالهدوء والصبر، واستعادة الثقة في الفريق، نحن نمتلك الكثير من اللاعبين صغار السن، هم يتطورون معنا، أعلم أننا نتلقى الكثير من الانتقادات، لكنها وظيفتي“.

وأكمل: ”لقد مررت كثيرًا بمثل هذه اللحظات، لكنني تجاوزتها بالعمل على اكتساب الثقة، والتكاتف جميعًا مع النادي واللاعبين“.

إدارة الغانرز

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ الإنجليزية: إن إدارة آرسنال استقرت على موقفها من استمرار إيمري في قيادة الفريق.

وأكدت الصحيفة أن آرسنال لا يعتزم التفريط في خدمات مدربه الإسباني، مفضلًا منحه الفرصة كاملة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت ”ديلي ستار“ أن مسؤولي النادي اللندني يرون أن هناك تحسنًا واضحًا في أداء الفريق، على الرغم من الخسارة أمام ليستر سيتي في مباراة الفريق الأخيرة قبل التوقف الدولي.

وترى إدارة آرسنال أن التطور في مستوى الفريق دليل على أنهم يسيرون في الطريق الصحيح.

كما أن إيمري أعرب عقب خسارة لقاء ليستر عن ثقته الكاملة في دعم إدارة ”الغانرز“ له كمدرب.

مرشح قوي

وعلى الرغم من تجديد الثقة في أوناي إيمري، إلا أن آرسنال ما زال يبحث عن مدرب جديد للفريق تحسبًا لإقالة المدرب الإسباني.

وبجانب باتريك فييرا، يظهر اسم لويس إنريكي المدير الفني السابق لبرشلونة، كأحد أبرز المرشحين لقيادة الفريق.

وحسب صحيفة ”الكونفدنسيال“، فقد أجرت إدارة الغانرز عبر المدير الرياضي راؤول سانليهي مفاوضات رسمية مع لويس إنريكي المدير الفني السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا.

وكان المدرب الإسباني صاحب الـ49 عامًا حصد تسعة ألقاب مع برشلونة خلال ثلاثة مواسم مع الفريق، ونجح إنريكي في قيادة الفريق الكتالوني لتحقيق الثلاثية في أول مواسمه مع البلوغرانا.

وأشارت صحيفة ”مترو“ الإنجليزية إلى أن لويس إنريكي كان ضمن المرشحين لقيادة الغانرز في وقت سابق.

وكان إنريكي أحد أبرز الأسماء المطروحة لخلافة الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني السابق للفريق اللندني.

يذكر أن لويس إنريكي تولي مهمة تدريب المنتخب الإسباني لفترة قصيرة، قبل أن يستقيل لظروف وفاة ابنته في التاسعة من عمرها بعد صراع مع المرض.