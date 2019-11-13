باتريك فييرا قائد آرسنال السابق: غرانيت تشاكا يستحق الاحترام

دافع باتريك فييرا، قائد آرسنال السابق، عن غرانيت تشاكا بعد تجريد لاعب الوسط من شارة قيادة النادي اللندني بعدما انفجر غضبًا ضد المشجعين الشهر الماضي.

وانفعل تشاكا بعد صيحات استهجان من مشجعي آرسنال بعد استبداله خلال التعادل 2-2 أمام كريستال بالاس في استاد الإمارات وخرج من تشكيلة الفريق منذ ذلك الحين.

وقال فييرا لوسائل إعلام بريطانية: ”أشعر بالأسف من أجله لأنه (كان) القائد ويمر حقًّا بمرحلة صعبة وفترة صعبة في آرسنال.

”أعتقد أنه ينبغي أن نُذكر أنفسنا أنه حقق الكثير منذ القدوم إلى آرسنال وهو يستحق الكثير من الاحترام.

”عندما تكون لاعبًا ولا تؤدي بالطريقة التي تتوقعها فإنك تشعر بالإحباط من نفسك. وأحيانًا تقول بعض الأشياء أو تفعل بعض التصرفات التي تندم عليها“.

وخسر آرسنال 2-صفر أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح بالمركز السادس ويزداد الضغط على المدرب أوناي إيمري.

وطالب فييرا، الذي أحرز لقب الدوري ثلاث مرات مع آرسنال، المشجعين بدعم إيمري.

وقال لاعب وسط فرنسا السابق: ”أعتقد أنه يملك الخبرة الكافية لاجتياز هذه المرحلة الصعبة. يجب أن ندعمه ونمنحه الوقت لإجراء التغيير. لست متأكدًا أن تغيير المدرب سيحل المشكلات“.