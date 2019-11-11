مانشستر سيتي لا يمانع رحيل مساعد غوارديولا لتدريب آرسنال

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن مانشستر سيتي لن يقف حائلًا أمام رغبة الإسباني ميكل أرتيتان مساعد بيب غوارديولا، في تدريب آرسنال، حال رحيل مواطنه أوناي إيمري من النادي اللندني.

ويعمل لاعب وسط آرسنال السابق مساعدًا لمواطنه غوارديولا منذ نهاية مسيرته مع المدفعجية وتردد اسمه لتدريب الفريق قبل التعاقد مع إيمري.

ويتعرض إيمري الآن لضغوط شديدة قد تؤدي إلى إقالته وبالطبع سيكون أرتيتا بين المرشحين لخلافته، وأشارت صحيفة ”صن“ البريطانية أن مانشستر سيتي لن يقف حائلًا أمام أرتيتا حال طلب آرسنال التعاقد معه ووافق المدرب الشاب على اتخاذ هذه الخطوة المهمة في مسيرته التدريبية.

وقال مصدر في النادي لصحيفة ”صن“: ”ميكل يحب العمل في مانشستر سيتي ويتعلم من أفضل مدرب في العالم من بيب غوارديولا، يعلم الجميع أنه يريد أن يكون مديرًا فنيًا في يوم من الأيام لا يزال ميكل لديه الكثير من العلاقات الجيدة مع آرسنال منذ أن كان لاعبًا في النادي اللندني“.

وكان أرتيتا، البالغ من العمر 37 عامًا، قائدًا لآرسنال خلال فترته مع النادي التي استمرت 5 سنوات في الفترة 2011/2016.

أحد المرشحين

وبات أرتيتا أحد المرشحين لتدريب الفريق اللندني حالة إقالة إيمري، ويحتل المركز الرابع خلف جوزيه مورينيو ولويس إنريكي وفريدريك ليونبيرغ.

وأصدر آرسنال بيانًا، الإثنين يتناول وضع ايمري في النادي، أعلن خلاله مساندة المدير الفني الإسباني ولكن مع تحذير.

وجاء في البيان ”نشعر بخيبة أمل مثل أي شخص آخر بسبب نتائجنا وأداء الفريق في هذه المرحلة من الموسم، نشعر بالإحباط مثل الجماهير وأوناي واللاعبين وجميع المسؤولين لأن الفريق ليس بالمستوى الذي نريده“.

وأضاف ”يجب تحسين الأمور لتحقيق أهدافنا لهذا الموسم، ونحن نعتقد اعتقادًا راسخًا أن أوناي هو الرجل المناسب لهذا المنصب، جنبًا إلى جنب مع فريق يعمل من خلف الكواليس، كلنا نعمل بكثافة وراء الكواليس لتغيير الأمور ونحن واثقون من ذلك“.

وأكمل البيان ”لا نأخذ أبدًا دعمنا الرائع كأمر مسلَّم به. نأمل أن نتمكّن جميعًا من الالتقاء ببعضنا البعض والوقوف وراء الفريق في هذه الفترة الصعبة، لأننا معًا أقوى“.

وأحرز جيمي فاردي وجيمس ماديسون هدفين في الشوط الثاني ليقودا ليستر سيتي للفوز 2/0 على آرسنال السيئ على إستاد كينغ باور في الدوري الممتاز يوم السبت الماضي.

وفشل آرسنال في الفوز للمباراة الرابعة في الدوري وزادت الهزيمة من التكهنات بشأن قرار الفريق بالتعاقد مع إيمري بدلًا من آرسين فينغر.