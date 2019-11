بعد صيحات الاستهجان.. رحيم سترلينغ وساوثغيت يدافعان عن جو غوميز (فيديو)

دافع رحيم سترلينغ، الذي خرج من تشكيلة إنجلترا في الفوز الساحق 7/0 على الجبل الأسود باستاد ويمبلي في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 أمس الخميس، عن زميله جو غوميز بعدما تعرض مدافع ليفربول لصيحات استهجان من قبل بعض الجماهير.

واستبعد المدرب غاريث ساوثغيت لاعبه سترلينغ جناح مانشستر سيتي بسبب شجاره مع غوميز في معسكر المنتخب في سانت جورج بارك يوم الاثنين.

وقبل ذلك بيوم واحد اشتبك اللاعبان خلال فوز ليفربول 3/1 على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز على استاد أنفيلد.

وشاهد سترلينغ تأهل إنجلترا للنهائيات من المدرجات لكنه نقل دعمه لزميله إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب سترلينغ في حسابه في موقع ”تويتر“ ”إلى جميع جماهير إنجلترا، أردت ترك الأمور كما هي لكن يجب عليّ التحدث مرة أخرى. من الصعب أن أشاهد أحد زملائي يتعرض لصيحات استهجان بسبب خطأي“.

وأضاف ”جو لم يفعل أي شيئًا خطأ وبالنسبة لي فمشاهدة شخص يحافظ على تركيزه ويجتهد خاصة بعد أسبوع صعب وأن يتعرض لصيحات استهجان عندما شارك كبديل فهذا خطأ“.

وتابع ”تحملت المسؤولية وتقبلت العواقب. شعرت أنه يجب علي قول ذلك“.

وقال ساوثغيت إنه لم يفهم لماذا فعلت بعض الجماهير ذلك ضد غوميز، وتابع ”لا يجب أن يتعرض أي لاعب في منتخب إنجلترا لصيحات الاستهجان على الإطلاق. نحن فريق واحد وجو لم يرتكب أي خطأ. أوضحت ذلك مطلع الأسبوع لذا لا أفهم ما حدث“.

وأضاف ”هو وسترلينغ مقربان والفريق كله يشعر بالتقارب لذا لا نريد مشاهدة أي شخص يتعرض لهذه المعاملة“.

