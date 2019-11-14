إنجلترا تصعق الجبل الأسود بسباعية لتتأهل إلى نهائيات يورو 2020 (فيديو)

سجل هاري كين ثلاثة أهداف في الشوط الأول ليقود إنجلترا لحجز مكانها في نهائيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بفوز ساحق 7-صفر على الجبل الأسود في ملعب ويمبلي اليوم الخميس.

وتتصدر إنجلترا المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة قبل مباراة على نهاية التصفيات ويمكنها الآن التطلع للمشاركة في البطولة العام المقبل حيث سيستضيف ملعب ويمبلي الدور قبل النهائي والمباراة النهائية.

افتتح أليكس أوكسليد تشامبرلين التسجيل لإنجلترا، التي كانت تخوض المباراة الدولية رقم ألف، في الدقيقة 11 قبل أن يضاعف كين الغلة بعدها بثماني دقائق. وجعل كين النتيجة 3-صفر بضربة رأس أخرى في الدقيقة 24.

وسجل ماركوس راشفورد الهدف الرابع لإنجلترا في مرمى الجبل الأسود، متذيل المجموعة دون أي انتصار، قبل ان يكمل كين ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 37.

وألغى الحكم هدفا لميسون ماونت بعد الاستراحة لكن ألكسندر سوفراناتش سجل هدفا بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 6-صفر.

وسجل البديل تامي ابراهام أول أهدافه مع إنجلترا قبل ست دقائق من النهاية.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز المنتخب التشيكي على ضيفه كوسوفو بهدفين لهدف.

وسجل ثنائية التشيك، أليكس كرال في الدقيقتين 71 و79، بينما جاء هدف كوسوفو الوحيد عبر اتدهي نوهيو في الدقيقة 50.

وانتزع المنتخب التشيكي بطاقة العبور للعرس القاري قبل جولة أيضًا من نهاية التصفيات بعدما اتسع فارق النقاط بينه وبين كوسوفو صاحب المركز الثالث إلى أربع نقاط مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.