رابطة الدوري الإنجليزي تتعهد بتحسين استخدام نظام حكم الفيديو

تعهدت رابطة الدوري الإنجليزي بتحسين وتسريع عملية استخدام نظام حكم الفيديو المساعد، بعد العديد من القرارات المثيرة للجدل وانتقادات واسعة من الجمهور والنقاد.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تستعين بهذا النظام لأول مرة هذا الموسم، في بيان، إنه جرى نقاش طويل حول حكم الفيديو خلال اجتماع لحملة الأسهم، اليوم الخميس، وقال مايك رايلي رئيس لجنة الحكامك إن ‭“‬التطور مطلوب‭“‬.

وأضافت: ”يتعهد الدوري الممتاز ولجنة الحكام بتحسين القرارات وإنجاز المهام بسرعة وزيادة التواصل مع المشجعين“.

وأبلغ رايلي الأندية بأن السرعة والثبات عند اتخاذ القرار ”أولويات في العمل، وستتحسن مع اكتساب الحكام خبرة أكبر في التعامل مع التكنولوجيا والقواعد“.

وأشار إلى إمداد الجمهور بمعلومات أكبر مثل شرح أسباب مراجعة اللقطات.

وتابع البيان: ”ضمان سرعة وإيقاع الدوري الممتاز يظل عنصرًا مهمًا تركز عليه الأندية، ”‬سيتم التشديد على مبادئ حكم الفيديو.. الحد الأدنى من التدخلات والاستفادة القصوى والحفاظ على السرعة والإيقاع وتصحيح الأخطاء الواضحة داخل الملعب‭“‬.

وعلى عكس مسابقات الدوري الأخرى في إيطاليا وألمانيا، لا يراجع الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز اللقطات بانتظام عبر شاشات بجانب الملعب ولن يتغير هذا الأمر.

وواصل البيان: ”نعيد تأكيد أن هذا الإجراء محفوظ للقطات غير مرئية أو عندما تكون المعلومات القادمة من حكم الفيديو بعيدة عن توقعات الحكم الرئيسي“.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي أستون فيلا كريستيان بيرسلو للصحفيين: إن المناقشات كانت ”محتدة جدًا“.

وأضاف: ”الرسائل التي نقلت إلى رابطة الدوري ولجنة الحكام تتعلق بعدم رضا الجمهور، ويعتقد كثير من حاملي الأسهم أن العملية بأكملها يجب أن تتحسن“.