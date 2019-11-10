ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر سيتي (صورة)

ألحق نادي ليفربول الخسارة الثالثة بمنافسه مانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما تغلب عليه 3/1، اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من البريميرليغ، ليبعد حامل اللقب بشكل كبير عن المنافسة.

وسجل ليفربول هدفين في 13 دقيقة، جاء الأول بتوقيع البرازيلي فابينيو بتسديدة قوية في الدقيقة السادسة، بعد فشل دفاع مانشستر سيتي في التعامل مع الكرة، في حين أضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 13، بضربة رأس، بعد كرة من آندرو روبرتسون.

ولم يتغير الشوط الثاني كثيرًا بعدما أضاف النجم السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 51، بضربة رأس، مستغلًا كرة عرضية من جوردان هندرسون، وسجل برناردو سيلفا الهدف الوحيد لمانشستر سيتي في الدقيقة 78..

وواصل ليفربول سلسلة اللا خسارة في الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز الحادي عشر، مقابل تعادل، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي الثاني، في المقابل تجمد رصيد مانشستر سيتي، حامل اللقب، عند 25 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث.

وواصل ليفربول سطوته على مانشستر سيتي في المباريات التي تجمعهما على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ لم يحقق سيتي الفوز على الريدز في البريميرليغ على ملعب أنفيلد منذ آخر فوز له في 3 مايو 2003، ومنذ ذلك الحين فاز ليفربول في 12 مباراة، وتعادلا في 5 مواجهات.

وأشارت شبكة ”أوبتا“ لإحصائيات كرة القدم إلى أن ليفربول لم يخسر طوال 232 مباراة على ملعب أنفيلد، تقدم فيها بفارق هدفين أو أكثر، حيث فاز في 227 مباراة، وتعادل في 5 فقط.

وأضافت الشبكة أن هدف فابينيو يحمل رقم 9 لفريقه ليفربول من خارج منطقة الجزاء في كافة المسابقات هذا الموسم، وهو المعدل الذي لم يصل إليه أي فريق في الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر سيتي ونهاية الجولة الثانية عشرة:

1. ليفربول، 34 نقطة.

2. ليستر سيتي وتشيلسي، ولكل منهما 26 نقطة.

3. مانشستر سيتي، 25 نقطة.

4. شيفيلد يونايتد وآرسنال، ولكل منهما 17 نقطة.

5. مانشستر يونايتد، وبورنموث، وولفرهامبتون، ولكل منهم 16 نقطة.