 الحالات التحكيمية لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. هدف محمد صلاح صحيح ولا توجد لمسة يد ضد أرنولد‎ – إرم نيوز‬‎

الحالات التحكيمية لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. هدف محمد صلاح صحيح ولا توجد لمسة يد ضد أرنولد‎

الحالات التحكيمية لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. هدف محمد صلاح صحيح ولا توجد لمسة يد ضد أرنولد‎

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن الخبير التحكيمي جمال الشريف عن صحة هدفي ليفربول في شباك مانشستر سيتي، خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب ”آنفيلد“.

وقال الشريف خلال تصريحات تلفزيونية:“الهدف الأول لليفربول جاء من هجمة مرتدة، حيث ارتطمت الكرة في بطن أرنولد، ولا توجد أي لمسة يد ضده“.

وأضاف:“هناك لمسة يد على بيرناردو سيلفا لاعب السيتي، قبل لمسة أرنولد، وبالتالي لا توجد ركلة جزاء للسيتيزن، وهدف الليفر صحيح“.

وحول موقف محمد صلاح من التسلل في الهدف الثاني، قال:“موقف صلاح صحيح، لأن مدافع مانشستر سيتي كان مغطى للتسلل“.

وتقدم فابينيو لاعب وسط ليفربول بهدف في شباك مانشستر سيتي خلال المباراة، وأحرز فابينيو قذيفة صاروخية فشل كلاوديو برافو حارس السيتي في التصدي لها.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول من رأسية قوية بعد عرضية زميله في الدقيقة 14.

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