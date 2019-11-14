تقرير: ريال مدريد ينافس برشلونة على أوباميانغ لاعب آرسنال

كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، لاعب آرسنال الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”صن“ البريطانية وشبكة ”سكاي سبورتس“، فإن ريال مدريد قد يقدم عرضًا للتعاقد مع بيير إيميريك أوباميانغ، الذي تردد قبل أيام أن برشلونة هو الآخر يريد التعاقد مع اللاعب، الذي ينتهي عقده مع الغانرز في يونيو 2021.

وبحسب الصحيفة، فإن أوباميانغ يعقد حاليًا محادثات مع إدارة آرسنال بشأن تجديد عقده مع الغانرز، لكنه لن يوقّع على أي عقد قبل معرفة ما إذا كان الفريق سيتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أم لا.

وعادت الصحيفة لتصريحات سابقة لوالدة أوباميانغ، قالت فيها: ”كانت العائلة دائمًا تشجع ريال مدريد، وأرغب في رؤية ابني باللون الأبيض“.

وأضافت: ”لقد وعد أوباميانغ جده بأن يلعب لريال مدريد، ومنذ كان طفلًا كان يتحدث عن الريال ولم يذكر برشلونة أبدًا“.

وصرّح أوباميانغ العام 2016، بأنه يريد الانضمام لريال مدريد حتى يحقق أمنية جده الذي طالبه باللعب لريال مدريد.

ونال أوباميانغ، البالغ من العمر 30 عامًا، جائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، مناصفة مع محمد صلاح وساديو ماني، علمًا أن اللاعب الغابوني انضم إلى آرسنال العام 2018، وشارك مع الغانرز في 79 مباراة، سجل فيها 50 هدفًا وصنع 12، بينها 9 أهداف في 14 مباراة الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي.