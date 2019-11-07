تقرير: برشلونة مهتم بالتعاقد مع أوباميانغ لاعب آرسنال

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن اهتمام إدارة نادي برشلونة بالتعاقد مع المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي.

وبحسب برنامج ”الشرينغيتو“ الشهير، فإن برشلونة مُهتم بالحصول على خدمات أوباميانغ، الذي نال جائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، مناصفة مع محمد صلاح وساديو ماني.

وأوباميانغ البالغ من العمر 30 عامًا، انضم لآرسنال العام 2018، وشارك مع الغانرز في 78 مباراة، سجل فيها 41 هدفًا وصنع 26، بينها 9 أهداف في 13 مباراة الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي.

وفتحت مباراة سلافيا براغ التشيكي، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أعين المسؤولين داخل برشلونة على الأزمة الهجومية التي يعاني منها الفريق الكتالوني، فبمجرد إصابة لويس سواريز وغيابه عن اللقاء، توقفت ماكينة البارسا وفشل ليونيل ميسي ورفاقه في هز الشباك.

ويغيب لويس سواريز عن برشلونة؛ بسبب إصابة في العضلات تعرض لها في لقاء ليفانتي خلال الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني، فيما لم تتضح المدة التي لن تطأ فيها قدماه أرضية الملاعب.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية: ”مباراة سلافيا براغ أثبتت أن برشلونة بحاجة إلى مهاجم آخر صريح، لويس سواريز هو اللاعب رقم 9 الحقيقي الوحيد في الفريق وهذا غير مقبول، تقريبًا جميع كبار أندية أوروبا تمتلك مهاجمين اثنين.

وأضافت ”سبورت“ أن سواريز، الذي يتم 33 عامًا في يناير المقبل، يمزق شباك كل خصوم برشلونة، لكن انتكاسة اللاعب تدق ناقوس الخطر لدى المدرب إرنستو فالفيردي، إذ يتوجب عليه تعديل خطته كلما غاب سواريز من خلال الدفع بالنجم الفرنسي أنطوان غريزمان في مركز رأس الحربة، أو اللعب بميسي كمهاجم وهمي.

وأردفت الصحيفة، أن برشلونة بات مطالبًا بالخضوع للأمر الواقع من خلال التعاقد مع رأس حربة صريح، خاصةً وأن فالفيردي يصر على إشراك أنطوان غريزمان كجناح أيسر، حتى عندما يغيب لويس سواريز.