كلوب يضع شرطًا لحسم صفقة انتقال تيمو فيرنر إلى ليفربول

قالت تقارير صحفية بريطانية، إن نادي ليفربول الإنجليزي لا يزال يرغب في ضم المهاجم الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيغ، إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تنطلق في يناير 2020.

وأشارت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ إلى أن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أكد رغبته في ضم فيرنر إلى الريدز، لتعزيز الخيارات الهجومية للفريق، الذي يعتمد بشكل كامل على الثلاثي الناري، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

شروط كلوب

وأكدت ”ديلي إكسبريس“ أن كلوب مستعد لإبرام تلك الصفقة في الميركاتو الشتوي، ولكن بشروطه الخاصة التي أوضحها للاعب الألماني الشاب، البالغ من العمر 23 عامًا.

وتابعت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”أكد كلوب أنه يريد ضم فيرنر إلى ليفربول، ولكن يتعيَّن على اللاعب أولًا أن يقبل بدور الاحتياطي الإستراتيجي للثلاثي صلاح وماني وفيرمينو“.

وأردفت ”كلوب مقتنع تمامًا بإمكانات فيرنر، ولكنه يعلم جيدًا أنه سيكون بحاجة إلى وقت ليس بالقصير كي يتأقلم على طريقة لعب ليفربول، وشراسة المنافسات في الدوري الإنجليزي، والفوارق في المستويات مقارنة بالدوري الألماني، إضافة إلى الضغوط التي يعانيها لاعبو ليفربول، بطل أوروبا ومتصدر البريمييرليغ، على العكس من نادي لايبزيغ“.

تألق فيرنر

ولعب فيرنر هذا الموسم 17 مباراة، أحرز خلالها 15 هدفًا وصنع 7، وهو ثاني هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفًا بعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، الذي يملك 16 هدفًا.

وكان جوليان ناغلسمان، مدرب لايبزيغ، فتح الباب على مصراعيه أمام رحيل فيرنر، في تصريحات أكد خلالها أن اللاعب يستطيع مغادرة الفريق إن أراد البحث عن فرصة أفضل.

وينتهي عقد فيرنر في صيف 2023، علمًا بأن قيمته التسويقية تصل إلى 65 مليون يورو، حسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

سباق شرس

ودخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في سباق شرس مع ليفربول من أجل ضم تيمو فيرنر.

وطلب المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير من مسؤولي مانشستر يونايتد التحرك الجاد لحسم صفقة فيرنر في ميركاتو الشتاء.

وأكد سولشاير ضرورة التعاقد مع فيرنر، في ظل العقم الهجومي الشديد الذي يعاني منه المانيو، الذي سجّل لاعبوه 13 هدفًا فقط في 11 مباراة، ولم يجمع الفريق سوى 13 نقطة فقط، يحتل بها المركز العاشر بعيدًا تمامًا عن المنافسة على اللقب، أو حتى على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأشارت ”ديلي إكسبريس“ إلى أن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة لدفع 27 مليون جنيه إسترليني، قيمة الشرط الجزائي في عقد فيرنر مع ناديه لايبزيغ.

وكان فيرنر قريبًا من الانتقال إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، إلا أن المفاوضات تعثرت في اللحظات الأخيرة؛ ما أصاب اللاعب بحالة من الإحباط الشديد.