فينغر يتولى منصبًا كبيرًا في الفيفا قد يحرمه من التدريب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يوم الأربعاء، تولي الفرنسي المخضرم أرسين فينغر رئاسة إدارة تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا.

ورحب جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بالمدير الفني الفرنسي اللامع في مقر الفيفا في زيوريخ، يوم الأربعاء، وقال إنه سيكون مسؤولًا بشكل رئيسي عن الإشراف وقيادة نمو وتطوير الرياضة لكل من الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم.

وسيكون أيضًا الجهة الرائدة في المسائل الفنية، كعضو في الفريق الاستشاري لكرة القدم والتقنية وضمن المشاركين في عملية المراجعة وصنع القرار في ”مجلس الفيفا“ بشأن التغييرات المحتملة في قوانين اللعبة، ورئيس لمجموعة دراسات الفيفا الفنية التي تقوم بتحليل مباريات الفيفا منذ عام 1966.

