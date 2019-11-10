آرسين فينغر يحسم الجدل بشأن تدريب بايرن ميونخ

أنهى المدرب الفرنسي آرسين فينغر، الجدل حول التقارير التي تحدثت عن اقترابه من تولي تدريب نادي بايرن ميونخ الألماني، خلفًا للمقال نيكو كوفاتش.

وقال فينجر في تصريحات تلفزيونية: ”لم أكن مرشحًا نهائيًا لتدريب بايرن ميونخ، لقد تم الاتصال بي ولكنني لست مرشحًا لهذا المنصب“.

وعمّا إذا كانت إجابته تعني عدم عودته للتدريب مرة أخرى، قال المدرب التاريخي لآرسنال الإنجليزي: ”لا، ليس بالضرورة“.

ولم يتولّ فينغر، البالغ من العمر 70 عامًا، تدريب أي نادٍ منذ انفصاله عن آرسنال، في يونيو 2018، بعدما أمضى 22 عامًا مع الغانرز.

وذكرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية أن بايرن ميونخ رفض تعيين فينغر خلفًا لنيكو كوفاتش بعد محادثات بينه وبين كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري.

وفي 22 عامًا لفينغر مع آرسنال قاد الغانرز لـ3 ألقاب في الدوري الإنجليزي، إلى جانب 7 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، و6 في الدرع الإنجليزية، وصعد بالفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2005/2006 لكنه خسر 2/1 أمام برشلونة.

وسبق لفينغر تدريب أندية كان نانسي وموناكو الفرنسيين، وناغويا غرامبوس الياباني، وآرسنال الإنجليزي، قبل أن يدرب آرسنال العام 1996.

وتولى فينغر تدريب آرسنال في أكتوبر 1996، وقاده في 1199 مباراة، كانت مباراة آرسنال وبيرنلي الأخيرة للمدرب الفرنسي على ملعب الإمارات.