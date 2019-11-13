إيقاف لاعب مانشستر سيتي مباراة بسبب تغريدة مثيرة تجاه زميله بالفريق

تعرّض البرتغالي برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للإيقاف لمدة مباراة واحدة مع غرامة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني بسبب تغريدة عنصرية ضد زميله في الفريق بنجامين ميندي في سبتمبر/أيلول الماضي.

ونقل موقع سيتي على الإنترنت بيانًا عن الاتحاد الإنجليزي جاء فيه ”تم إيقاف برناندو سيلفا لمدة مباراة رسمية واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني بعد اعترافه بانتهاك أحد قواعد الانضباط“.

وأضاف البيان ”خرق اللاعب قواعد الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 22 سبتمبر 2019 بتغريدة مهينة و / أو غير لائقة و / أو ، وتشكلت ”خرقًا متفاقمًا“، وتضمت التغريدة إشارة ، سواء كانت صريحة أو ضمنية ، إلى العرق و / أو اللون و / أو الأصل العرقي“.

ونشر سيلفا تغريدة على تويتر يقارن فيما ميندي بشخصية كاريكاتورية تستخدم كشعار لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة في إسبانيا والبرتغال ثم حذفها بعد ساعة واحدة.

وبعد ذلك نشر اللاعب البرتغالي البالغ عمره 25 عامًا تغريدة أخرى كتب فيها ”حتى الأصدقاء لا أستطيع المزاح معهم هذه الأيام“ لكن منظمة (كيك إيت أوت) المناهضة للتمييز أدانت ذلك وقالت إن المزاح القائم على تصورات عنصرية لا يمكن قبوله بأي شكل.

وذكرت تقارير بريطانية إعلامية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم طلب تفسيرًا من سيتي حامل لقب الدوري الممتاز عن هذه الواقعة.

ويعتقد بيب غوارديولا المدير الفني مانشستر سيتي أنه سيكون من الخطأ على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم معاقبة برناردو سيلفا بعدما نشر تغريدة عن زميله بنغامين ميندي قارنه فيها بشخصية كاريكاتورية.

ولم يبد ميندي منزعجًا أو شعر بأي إهانة من تغريدة برناردو، حيث ردّ برمز بتعبيري ”إيموجي“، بل وكتب مؤيدًا لزميله في الفريق.

يذكر أن مندي وسيلفا زميلان منذ العام 2016، حيث أمضيا عامًا سويًا في فريق موناكو الفرنسي قبل انتقالهما إلى سيتي في العام التالي