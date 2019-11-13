إدانة لاعب سابق في الدوري الإنجليزي بمحاولة التلاعب في نتائج المباريات

أدانت محكمة استئناف في السويد ديكسون إيتوهو، الذي كان يلعب سابقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بداعي محاولة التلاعب في نتيجة مباراة بالدوري السويدي لتلغي حكمًا سابقا لمحكمة ابتدائية.

وبُنيت القضية على مزاعم بأن إيتوهو، الذي لعب سابقًا في مانشستر سيتي ونوريتش وسندرلاند وفولهام وبلاكبيرن في إنجلترا وأيك السويدي، اتفق مع رجل آخر لتقديم المال إلى زميله السابق كيرياكوس ”كيني“ ستاماتوبولوس للتلاعب في نتيجة مباراة بين أيك وجوتنبرغ في 2017.

وقالت محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء: ”ما سبق الاجتماع وما قيل في الاجتماع يجب النظر إليه في السياق، وجهة نظر المحكمة أن كيني ستام تلقى بوضوح عرضًا للحصول على مزية بشكل غير ملائم“.

وغرمت المحكمة إيتوهو لاعب منتخب نيجيريا السابق البالغ عمره 37 عامًا وطالبته بالخضوع لفترة تحت المراقبة القضائية.

وكانت محكمة ابتدائية قد قضت بأن إيتوهو غير مذنب واعتبرت أنها لا توجد أدلة كافية على تقديم عرض مادي ملموس إلى ستاماتوبولوس، الذي كان الحارس البديل في أيك في هذا الوقت.