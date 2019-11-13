يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول: لا أصدق وضعنا الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

أعرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة للمكانة التي وصل لها فريقه، خاصة بعد الفوز على مانشستر سيتي، ومواصلة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول بثلاثية فابيينو ومحمد صلاح وساديو ماني، مقابل هدف مانشستر سيتي عن طريق بيرناردو سيلفا، يوم الأحد الماضي على ملعب أنفيلد.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة بفارق 8 نقاط عن تشيلسي وليستر أقرب المنافسين، وعن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع بـ 9 نقاط.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه الرسمي، يوم الأربعاء: ”اللاعبون قاموا بما طلبته منهم، كانت هذه هي الخطة، بأن نخرج بهذه المباراة بنفس الطريقة“.

وأضاف: ”في ربع الساعة الأخير، كان يتحكم مانشستر سيتي بالمباراة، لقد شعرنا بالتعب الواضح وشعر بعض اللاعبين بالإجهاد والبرد مثل هندرسون وفيرمينو“.

وتابع: ”لا يمكنك الفوز على مانشستر سيتي دون أن تتعرض للمخاطر، فريقهم قوي للغاية، لكننا حققنا الفوز، وحققناه بالطريقة التي أحببناها كثيرًا“.

ولا يهتم كلوب الآن سوى بمواجهة كريستال بالاس يوم 23 نوفمبر، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وشدد: ”حتى الآن نحن قمنا بالبداية فقط، والجميع يعرف ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل“.

وأشار: ”لو كنت أخبرتني أنه يمكنني الحصول على 34 نقطة في هذه المرحلة من الموسم، لقلت إن هذا أمر مستحيل، لكننا الآن فعلنا ذلك، والآن يذهب الأولاد لمنتخبات بلادهم. نتمنى عودتهم بصحة جيدة دون إصابات“.

يذكر أن المدرب الألماني لم يبرم أي صفقة كبيرة في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث تعاقد مع المدافع سيب فان دين بيرغ وهارفي إليوت من زفوله الهولندي وفولهام الإنجليزي.