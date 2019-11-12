ميركاتو ساخن.. ليفربول يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

بدأ الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التخطيط مبكرًا لصفقات فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

واستقر المدرب الألماني على ضرورة تدعيم خط هجوم فريقه، استعدادًا لما تبقى من مباريات مهمة في الموسم الجاري.

هدف آرسنال

وقالت صحيفة ”ميرور“ الإنجليزية، إن ليفربول ينوي التعاقد مع الدولي الإسكتلندي ريان فرايسر جناح فريق بورنموث الإنجليزي، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان فرايسر أحد المرشحين للانتقال إلى فريق آرسنال الصيف الماضي، بعد أن قدم موسمًا مميزًا مع فريق بالدوري الإنجليزي.

وأنهى فرايسر الموسم الماضي للبريمييرليغ وفي رصيده 14 تمريرة حاسمة، احتل بها المركز الثاني خلف البلجيكي إيدن هازارد نجم تشيلسي السابق وريال مدريد حاليًا، في سباق الأكثر صناعة للأهداف.

مفاوضات مكثفة

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن ليفربول يتصدر سباق التعاقد مع اللاعب، مع إمكانية انتقال هاري ويلسون جناح الريدز الشاب إلى بورنموث على سبيل الإعارة كجزء من الصفقة.

وتأمل إدارة بورنموث في الحصول على 27 مليون جنيه إسترليني نظير بيع اللاعب مع فتح باب الانتقالات الشتوية.

وينتهي عقد ريان فرايسر نهاية الموسم الجاري، ما يعني أن إدارة بورنموث ستُضطر لبيعه في يناير المقبل، تجنبًا لرحيله مجانًا في الميركاتو الصيفي.

ويسعي ليفربول لتوفير بديل جديد في الخط الأمامي تحسبًا لغياب أي لاعب من الثلاثي: محمد صلاح، وساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، بينما يأتي البلجيكي أوريجي كبديل لمركز قلب الهجوم.

بديل هولندي

وبجانب رايان فرايسر يظهر اسم آخر ضمن اهتمامات ليفربول لتدعيم مركز الجناح خلال الميركاتو الشتوي، وهو الهولندي كوينسي بروميس لاعب فريق أياكس.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ الإنجليزية، إن ما يقدمه بروميس منذ بداية الموسم وضعه على رادار فريقي ليفربول وآرسنال.

وفتح النجم الهولندي الباب أمام انتقاله إلى أحد فرق البريمييرليغ في الموسم المقبل بعد تصريحاته عقب نهاية مباراة أياكس وتشيلسي.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ الإنجليزية: إن اهتمام مسؤولي ليفربول بالتعاقد مع كوينسي بروميس ليس جديدًا.

وحاول ليفربول التعاقد مع اللاعب قبل 3 مواسم ليشغل مركز الدولي السنغالي ساديو ماني الذي كان يستعد للسفر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، كما عانى الفريق وقتها من غياب الثلاثي: كوتينيو، وداني إينغز، ودانييل ستوريدج.

ويحاول الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، التعاقد مع بروميس منذ كان مدربًا لفريق بروسيا دورتموند الألماني قبل سنوات.

ويرى المدرب الألماني أن قدرات بروميس التهديفية ستشعل المنافسة بينه وبين الثلاثي: فيرمينيو، وساديو ماني، ومحمد صلاح.

ميركاتو ساخن

ولا يتوقف الأمر عند مركز الجناح فقط في ليفربول الذي يبدو أنه سيدعم صفوفه بأكثر من لاعب في يناير المقبل.

ويسعي يورغن كلوب إلى إيجاد بديل للاعب الوسط أدم لالانا والذي يستعد للرحيل عن الريدز في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020.

وينتهي عقد لالانا في نهاية الموسم الجاري، يونيو المقبل، ولم يجدد اللاعب عقده مع بطل أوروبا حتى الآن، وسط مباحثات لم تسفر عن نتائج إيجابية حتى الآن.

وكشفت تقارير صحفية نرويجية عن اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بالتعاقد مع ساندر بيرغ، لاعب نادي جينك البلجيكي.

وأشارت صحيفة ”ZG“ النرويجية، إلى أن الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، حرص على مصافحة بيرغ بعد مباراة الناديين على ملعب آنفيلد، والتي انتهت بفوز صعب لصالح الريدز، وهنّأه على المستوى الذي ظهر به.

وقالت الصحيفة، إن كلوب أبدى إعجابه الشديد بمستوى بيرغ، وقال له:“أنت لاعب رائع للغاية حقيقة“

وتابعت:“رفض بيرغ الكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بحديث كلوب معه بعد المباراة، وأكد أنه كان سعيدًا للغاية بإشادة المدرب الألماني“.

ونقلت عنه قوله:“لقد كانت لحظة رائعة بالنسبة لي، أن تأتي تلك الإشادة من أحد أعظم المدربين في أوروبا، قدمنا مباراة رائعة، وكنّا على قدم المساواة مع ليفربول المتوج بدوري أبطال أوروبا، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، ويمنحنا حافزًا كبيرًا لمواصلة العمل“.

وألمحت تقارير صحفية بلجيكية إلى أن بيرغ يمكن أن يرحل عن جينك في، يناير المقبل، خلال سوق الانتقالات الشتوية، رغم أن اللاعب سبق أن رفض عرضين للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.