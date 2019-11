يورغن كلوب يهرب من بيب غوارديولا خلال مؤتمر ”يويفا“ (شاهد)

جمع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ مدربي النخبة في نيون لمناقشة كرة القدم الأوروبية وكان من بين الحضور الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ومنافسه الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول .

واتفق المدربان خلال الاجتماع على ضرورة تطوير تقنية حكم الفيديو حيث عبرا عن رغبتهما في اتخاذ قرارات جديدة تساعد الحكام على استعمالها بشكل جيد .

وقال كلوب للصحفيين: ”مع تقنية الفيديو ولمسات اليد والتسلل، واضح أن هناك مسلسلًا يجب تطويره، كانت لدينا أفكار جيدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإمكان الحكام استنتاج أشياء منها، حاليًا الجميع على علم بالأمر“.

وأضاف مدرب ليفربول: ”هناك دائمًا مكان للأخطاء، هذه الأشياء عملت من طرف إنسان ولا يوجد بيننا إنسان مثالي، لكن الأمر يتعلق بالتطوير، لا نطالب بالمثالية نريد فقط أن تتخذ قرارات جيدة“.

ورفض بيب غوارديولا التعليق عن نقاش الموضوع وقال للصحفيين: ”لا أعرف شيئًا“.

وحدثت لقطة طريفة بين المدربين حيث كان يورغن كلوب يتحدث للصحفيين وسأله أحدهم إن كان قد تحدث مع بيب غوارديولا، لكنه لم يفهم السؤال لكون الصحفي نطق اسم المدرب الإسباني بشكل خاطئ.

وحين صحح الاسم أجاب كلوب: ”بطبيعة الحال تحدثنا لماذا لا يجب أن لا نتحدث ؟ لا شيء يمنعنا من الحديث“.

والتفت المدرب الألماني ليشاهد قدوم بيب غوارديولا وقال للصحفيين: ”بيب غوارديولا قادم“ وهرب تاركًا اللقاء، في حين ظهر المدرب الإسباني يبتسم للصحفيين.

"Pep Guardiola is coming!" ????

Liverpool manager Jurgen Klopp was left confused when a reporter asked him if he had spoken to the Manchester City boss at a UEFA coaches' conference…???? pic.twitter.com/En6OFiWNef

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 12, 2019