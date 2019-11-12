روبرتسون: المنافسة مع أرنولد ساعدتنا على التألق مع ليفربول

بعد يوم واحد من نجاحه في صناعة رابع هدف له هذا الموسم، وذلك خلال فوز فريقه ليفربول 3-1 الأحد الماضي على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، دخل المدافع آندي روبرتسون في تحدٍ مع زميله في الفريق الظهير ترينت ألكسندر-أرنولد.

ونشر قائد منتخب إسكتلندا مقطع فيديو قصيرًا عبر تويتر عن نفسه وهو يبتسم مع تعليق يقول: ”صنعت أهدافًا أكثر من ترينت-ارنولد“، وهو ما رد عليه زميله بالقول ”سأنتظرك في مايو المقبل“.

وشهدت العلاقة بين هذا الثنائي الدفاعي تنافسًا صحيًا بهدف صناعة المزيد من الفرص لمهاجمي الفريق الذين يعدون من أفضل المهاجمين في العالم، ما يضيف قوة إضافية لهجوم ليفربول الذي يسعى للتتويج بلقب الدوري لأول مرة منذ 30 عامًا.

وقال روبرتسون (25 عامًا) لموقع ليفربول على الإنترنت ”حققت أنا وترينت مجموعة من الأرقام الكبيرة الموسم الماضي من حيث المساهمة في صناعة الأهداف وأمور أخرى، لكن الأمر كان أكبر من ذلك، من الناحية الدفاعية كنا أيضًا جيدين للغاية، وحاولنا هذا الموسم أن نفعل الشيء نفسه، إننا نحاول فقط تقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة رغم صعوبة ذلك“.

وشارك اللاعبان معًا في صناعة 30 هدفًا في الدوري منذ أغسطس آب 2018، حين بدأ ليفربول مسيرته الصاعدة بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب بواقع 15 هدفًا لكل منهما.

وخلال 12 مباراة خاضها هذا الثنائي أساسيًا مع ليفربول، اهتزت شباك الفريق عشر مرات فقط، وهو رقم لا يتفوق عليه إلا ليستر سيتي صاحب المركز الثاني (ثمانية أهداف) وشيفيلد يونايتد (تسعة أهداف).

وأشاد روبرتسون بالتقدم الملحوظ في مستوى ألكسندر-أرنولد المولود في ليفربول، الذي يقل سجله في صناعة الأهداف هذا الموسم عن زميله روبرتسون بثلاثة أهداف.

وقال روبرتسون: ”ترينت يبلغ من العمر 21 عامًا، وهو يقدم أداءً مذهلًا، وأتمنى أن يحافظ على ذلك، نتمنى أن يساعده الفريق للحفاظ على مستواه لأننا نحقق نتائج جيدة حتى الآن وهناك ثقة بين اللاعبين“.

ونال هذا الثنائي مزيدًا من الثناء من جانب بيتر كراوتش مهاجم ليفربول السابق.

وقال كراوتش المحلل الرياضي في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”بعض تمريرات ترينت تضاهي جودة تمريرات لاعبي الوسط، لعبت مع ستيفن جيرارد وتشابي الونسو، لا يقل مستواه عنهما، من خلال ما يفعلانه مع ليفربول فإن روبرتسون والكسندر-ارنولد يعيدان صياغة دور المدافع مع الفريق“.